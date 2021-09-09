Судьба ПАЗиков, картель и закрытие детского лагеря. Итоги дня в Башкирии

Радий Хабиров предрек скорое исчезновение ПАЗиков с автобусных маршрутов Уфы. «Кто не с нами, тот, значит, не будет здесь работать» – заявил глава Башкирии и назвал срок исчезновения автобусов. Так, срок исчезновения ПАЗиков с улиц Уфы – до конца 2021 года. Эти изменения – вопрос эстетики и безопасности, так объяснил их глава региона.
В УФАС Башкирии подтвердили картельный сговор на рынке лечебного питания. Компании «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Здоровье», «Весна», и «Рамонда» в период с 2018 года по 2020 год не допускали падение стартовой цены аукциона. Известно, что фирмы выигрывали по очереди, а цены понижались на 0,5-1%, тогда как на конкурентных тендерах понижение стоимости достигало 64,5%.
В Уфе у Белого дома прошел одиночный пикет жительницы «квартала ада». Гражданская активистка Алла Яковлева разместила в своих социальных сетях фотографии одиночного пикета, который сегодня прошел у здания Белого дома на Тукаева. На плакате у женщины было написано следующее: «Администрация Уфы узаконила нарушение закона. Радий Хабиров, вас обвели вокруг пальца мировым соглашением». По словам активистки плакат передали в приемную граждан.
Стало известно как в Башкирии изменится процедура назначения вице-премьеров региона. Внесенный проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Башкирии депутаты парламента Башкирии планируют рассмотреть на пленарном заседании в конце сентября 2021 года. Известно, что были внесены две правки. Первая из них предлагает отнести к ведомству Госсобрания согласование назначений на должности замов премьер-министра региона. Вторая поправка подразумевает под собой назначение вице-премьеров будет назначать глава Башкирии по представлению собственно премьер-министра с согласия Госсобрания.
В Башкирии суд закрыл детский лагерь «Чайка. Проф» в Стерлитамакском районе, в котором летом произошла вспышка коронавируса. На данный момент все корпуса лагеря опечатаны, а исполнение судебного решения находится под строгим контролем сотрудников УФССП. Известно, что деятельность приостановлена на 30 дней. В июле в лагере произошла вспышка COVID-19 – у 45 отдыхающих детей из 344 выявили новый вирус. Также сообщалось об одном инфицированном взрослом из 47 сотрудников лагеря. В августе было заведено уголовное дело по данному факту, а ход его взялась контролировать прокуратура Башкирии.
В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей. Известно, что планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, в первом случае будет выделено 250 миллионов, а во втором — 528,5 миллиона. Само строительство начнется в 2022 году, а завершится к юбилею в 2024.