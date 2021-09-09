Судьба ПАЗиков, картель и закрытие детского лагеря. Итоги дня в Башкирии

В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей. Известно, что планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, в первом случае будет выделено 250 миллионов, а во втором — 528,5 миллиона. Само строительство начнется в 2022 году, а завершится к юбилею в 2024.