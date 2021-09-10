Экологически чистый хоккей и четвертая победа «юлаевцев» подряд

«Салават Юлаев» шесть лет подряд заводит новый девиз на каждый сезон. Например, в плей-офф 2016 был слоган «Побеждай или брейся», обыгрывающий хоккейную традицию — отращивать бороду в плей-офф, а прошлый сезон был посвящен семье.
21/22 — время экологии. И пока это самый полезный и необычный выбор.
В клубе решили не посвящать сезон 60-летию организации, как это сделали, скажем, «Ак Барс» или «Динамо». Ход неоднозначный, но, строго говоря, это слишком широкая тематика, и неясно, что конкретно делать. Чествовать ветеранов и историю можно и нужно всегда.
У «Чисто хоккея» есть миссия — «Салават Юлаев» надеется не просто покрасоваться тем, как они берегут природу (что, вообще говоря, в спорте стало модно — посмотрите хотя бы на совместный проект «Ак Барса» и «Барыса» в помощь сохранения барса).
Клуб надеется в принципе задать эко-тренд на осознанное потребление, утилизацию и раздельный сбор мусора. При этом отдел маркетинга не питает иллюзий. Да, на «Уфа-Арене» уже установлены маркированные урны, но после каждого матча отходы будут сортироваться заново.
В «СЮ» надеются, что постепенно нужды в сортировке будет все меньше и люди честно будут бросать пластик в одну корзину, а бумагу в другую. К сожалению, пока большинство посетителей стадиона откровенно игнорирует этот посыл.
Между тем, после топовых игр на свалку может отправиться до 300 тысяч пластиковых стаканчиков и другой разовой посуды и целых 500 килограммов трещоток. В итоге за сезон — буквально десятки тонн мусора, который просто лежит и убивает землю.
Концепция родилась не мгновенно и еще в прошлом плей-офф без афиширования использовались трещотки без ламинации — просто из картона. Да, они быстрее портятся и не такие шумные, но зато их уже можно утилизировать.
В разработке челленджи в соцсетях. На стадионе будут делать скидки на кофе, если вы пришли со своей кружкой. Возможно, уже к следующей домашней серии в продаже будут стилизованные футболки из переработанного пластика. Планируются футболки из синтетики и фирменная толстовка.
Хоккеисты тоже будут привлечены к проекту. Сотрудники клуба обсуждали концепцию с командой и игроки поддержали начинание. Более того, даже в раздевалке «Салавата Юлаева» установлены урны для раздельного сбора мусора.
Этот вопрос не утвержден, но возможно, что 60-летний юбилей организации будет совмещен с новой концепцией и один из матчей будет проведен в форме из переработанного пластика. Как ни странно, ее изготовление вовсе не так дорого, как кажется, потому что она без вышивки.
Мерч клубу делает компания из Казани. Это недешево, но в «СЮ» решили не сворачивать с выбранного пути. В числе уфимских партнеров — «Мусор, гудбай», занимающийся раздельной утилизацией отходов, и прием вторсырья «Давай, сдавай».
Инициативой «Чисто хоккей» «Салават Юлаев» может качественно улучшить свой имидж и выгодно выделиться среди других клубов КХЛ. Теоретически, пример клуба может вдохновить Башкирию и тогда забота об окружающей среде станет чем-то естественным.
Примерно за 40 минут до начала матча соцсети клуба разорвало возмущенными отзывами. Болельщикам очень не понравилось размещение на домашних свитерах ярко-красного логотипа букмекерской компании. Лого был нанесен очень грубо — просто красные квадраты на зеленых плечах вместо названия города.
Во-первых, это нелепо, во-вторых, сочетание вызывает ассоциации с «Ак Барсом», в-третьих, у букмекеров не самый приятный имидж в принципе. А еще люди были в шоке, потому что на выезде никакого беттинга на плечах и животах хоккеистов не было.
Это в самом деле очень некрасиво и грубо подано без предупреждения. «Салават Юлаев» — зеленый. Если уж вводить ярко-красный цвет, присущий главному принципиальному сопернику, то хотя бы плавно и предупреждать людей заранее.
Вместе с тем, строго говоря, это рациональный ход. Разместив лого «Фонбета» на джерси, клуб получил от букмекеров очень выгодное и щедрое предложение. Организация переживает откровенно тяжелые времена и деньги нужны. Скажем прямо — на болельщиках не заработать. Пришлось жертвовать гордостью.
На предсезонной пресс-конференции генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов говорил, что с финансами сложностей нет. По спортивному блоку все действительно относительно гладко. Более того, контракты некоторых игроков даже выросли.
Но до сих пор есть долги перед подрядчиками. По нашей информации, они тянутся с сезона 19/20. Прошлой зимой некоторые из них были погашены, но не все. Клубу пришлось отказаться от Дня болельщика не из-за требований Роспотребнадзора, и не просто так сохранили ту же модель свитеров.
Реклама букмекерской конторы откровенно портит и без того неудачный комплект. Визуально «Салават Юлаев» очень сильно просел. Но форму радикально не поменяют — по ходу сезона лишь немного изменят красный баннер в нижней части свитера, а плечи останутся.
Едва ли в ближайшие пару лет кто-то найдет сундук с золотом. На спорт в Башкирии деньги нашлись, с его сопровождением — тяжелее. В будущем «Салавату» надо будет изящнее решать вопросы, иначе можно заляпать рекламой вообще всю форму.
Что еще раз демонстрирует: качество хоккея и зрелищность не всегда отображается на табло. Интересно совпало, что к матчу соперники подходили в качестве лидеров своих конференций. Сыграли действительно как фавориты.
Редкий случай, когда обе команды объективно не провалились и исход встречи решили небольшие детали. Болельщикам «красно-белых» ни к чему расстраиваться из-за поражения — оно достойное. За исключением приблизительно 7-8 минут второго периода и его последней смены гости были в порядке.
Особенно им удался стартовый отрезок. «Юлаевцы», как позже скажет главный тренер Томи Ламса, испытывали некоторый мандраж в связи со стартом домашнего сезона. Волнение из-за первого матча в родных стенах — это даже мило. Но одно вбрасывание в атаке, и то после проброса — это тревожный звонок.
«Спартак» Бориса Миронова оказался командой-пираньей. Москвичи строго доказали: они в лидерах Запада не просто так. Быстрый переход из обороны в атаку за счет пасов в касание, цепкое и динамичное меньшинство, кувыркающийся в воротах Алексей Красиков, отличный темп.
Сейчас легко забыть, что эту команду тренировал Олег Знарок. И новый наставник делает все, чтобы это была действительно его команда. Состав у столичных куда скромнее уфимского, но согласитесь, вам было не по себе от раскатов первой тройки или очередного перехвата в «юлаевской» зоне.
|СЮ
|Спартак
|Δ
|Corsi for (CF)
|51
|50
|1
|CF, %
|50,50%
|49,50%
|0,99%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|25
|-4
|PDO, %
|105,52%
|94,48%
|11,05%
|Броски мимо створа
|21
|17
|4
|БВ вообще
|25
|28
|-3
|Доля БВ в общем числе бросков
|54,35%
|62,22%
|-7,87%
|БВ за минуту в атаке
|2,33
|3,38
|-1,05
|Блокшоты за минуту в защите
|1,33
|1,02
|0,30
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|2
|-2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|5
|4
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|БВ первой тройки
|6
|7
|-1
|БВ защитников
|5
|6
|-1
|Пробросы 5 на 5
|3
|4
|-1
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|27
|17
|10
|Брак при входе 5 на 5
|12
|18
|-6
|Эффективные попытки входа, %
|69,23%
|48,57%
|20,66%
|Вброс 5 на 5
|2
|3
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|3
|11
|-8
|Эффективные попытки вброса, %
|40,00%
|21,43%
|18,57%
|Использование входа 5 на 5, %
|88,64%
|71,43%
|17,21%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|35
|24
|11
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|60
|63
|-3
|Эффективные смены в атаке, %
|58,33%
|38,10%
|20,24%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|13
|0
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|37,14%
|-3,81%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|7,14%
|-7,14%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|13
|15
|-2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,68%
|17,24%
|-3,56%
С нетерпением жду, когда кто-то из коллег сделает с Мироновым интервью. Он не самый известный из наших энхаэловцев 90-х, а зря: целых 716 матчей в «регулярках» НХЛ, ассистент капитана в «Эдмонтоне» и «Чикаго». По серебру и бронзе Олимпиады и МЧМ.
Кстати, Миронову должен быть хорошо знаком Игорь Кравчук — величайший защитник в истории уфимской школы хоккея. Вместе они выступали за ЦСКА, «Эдмонтон» и сборную.
Возможно, при своих трибунах можно робко начать, но неуверенно продолжать — не дело. Во второй трети встречи хозяева стали жестче в средней зоне и сравнялись по скорости. В условиях второго периода, когда команды меняются воротами, темп становится очень важен.
По сути, «юлаевцы» переломили ход встречи за счет того, что поймали соперника на смене. Период приблизительно с 25-й по 32-ю минуты матча — самый качественный насыщенный у подопечных Томи Ламсы. Схематично представим хронологию, из которой станет очевидно, почему четвертый кряду успех — командный:
То есть гол родился благодаря тому, что изначально игроки боттома нагрузили соперника и спровоцировали проброс. В итоге против Зубарева и компании выступили уже уставшие соперники. Миронов прямо сказал, что команда «наелась» в это время.
В итоге около трех минут — почти непрерывная игра в зоне гостей. Это крайне тяжело, особенно во второй двадцатиминутке, когда «лавка» далеко и нельзя оперативно смениться.
Все описанные события заняли около семи минут. За это время хозяева забросили и нанесли шесть бросков в створ, а гости — два. Это весьма высокая концентрация на короткий отрезок.
«Спартак» все же очнулся от этого удара и остаток матча был плюс-минус равным, но вслед за Зубаревым столичных расстроил другой экс-игрок московской команды: Сергей Шмелев набрал очки в четвертом подряд матче и стал автором победного гола за две секунды до второго перерыва.
Показательно, что ошиблись у «Спартака» лидера. Невнятное столкновение у левого фланга, подбор Павла Коледова и оперативный перевод вперед Александру Кадейкину. Центрфорвард стянул на себя троих, Шмелев прокрался ближе к воротам и реализовал пас.
Грубо говоря, прошлый сезон «Салават» прошел (точнее, не прошел) за счет финской тройки и первой спецбригады большинства. В серии с «Ак Барсом» внезапно оказалось, что этого мало и результатом стали стыдные 0-4.
Сейчас Уфа надеется создать четыре мощных звена, каждое из которых способно решить исход встречи. Да, не прошло и половины сентября, но пока все идет по плану тренерского штаба. Из 24 заигранных хоккеистов очки набрали 17, а из тех, кто не набрал — четверо провели по матчу.
Более или менее ровно распределены победные голы: два у тройки Кадейкина, по одному у линий Маннинена и Пименова. 18 шайб оформили 11 игроков. То есть пока распределение достаточно ровное и отстающих нет.
В первую очередь, сыграет «физика». Состав у «юлаевцев» все равно старый, а за сентябрь и октябрь надо провести 25 встреч из 56 запланированных на всю «регулярку». В октябре и ноябре Уфа традиционно испытывает спад. Легкость пропадет.
Повлияет календарь. «Спартак», может, и лидер, но лидер типа внезапной выскочки, а не фаворит, который годами нарабатывал статус и мощь. «Барыс» и «Автомобилист» не рохли, но все еще максимум «середняки». Да и «Магнитку» давно не назвать топ-командой. Тем более, без Сергея Мозякина.
Несколько плохих вратарских матчей. Мы до сих пор не видели Александра Шарыченкова в действительно тяжелых условиях. По «предсезонке» и прошлому сезону мы помним, что Юха Метсола может пропустить «бабочку».
Не бывает идеальных сезонов. В прошлом, например, «Автомобилист» выиграл 17 из 24 первых матчей, но потом ушел в пике из 10 подряд фиаско. В сезоне 17/18 СКА выиграл первые 20 матчей (и 29 из первых 31), но в плей-офф был бит ЦСКА 2-4 в западном финале, хотя вели 2-1.
Да что далеко ходить за примером? В прошлом же сезоне уфимцы мощно завершили «регулярку» 9 победами подряд, а закончилось все главным имиджевым провалом в клубной истории. Четыре победы кряду это круто, но оценивать их надо трезво и не сейчас.
Матч — первый показанный на «Матч ТВ» в текущем сезоне. Впервые самый популярный спортканал страны показал стартовую домашнюю встречу «Салавата Юлаева». Любопытно, что ровно год назад в эфире была гостевая встреча с «красно-белыми».
Евгений Бирюков провел 686-й матч в «регулярках» КХЛ и стал самым играющим хоккеистом в истории «гладкого» турнира.
В трех матчах из четырех башкирская команда превзошла своих соперников на точке вбрасывания. В совокупности в начале чемпионата выиграно 51,44% единоборств.
Уфимский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вместе с одноклубником Михаилом Сергачевым представит в Уфе Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи. Начало мероприятия на «Уфа-Арене» в 13:00, трофеи будут с 13:30 до 17:00. Mkset представит краткий репортаж о событии.
В 16:00 стартует второй матч финала ЖХЛ в Мытищах. Если «Агидель» возьмем верх над «КРС Ванке Рэйс», то уфимские хоккеистки завоюют чемпионский титул женской лиги.
Следующий матч: 11 сентября, 16:30. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». БСТ, KHL