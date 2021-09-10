Экологически чистый хоккей и четвертая победа «юлаевцев» подряд

Этот вопрос не утвержден, но возможно, что 60-летний юбилей организации будет совмещен с новой концепцией и один из матчей будет проведен в форме из переработанного пластика. Как ни странно, ее изготовление вовсе не так дорого, как кажется, потому что она без вышивки.