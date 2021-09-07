Строительство крематория, снос здания и первый снег. Итоги дня в Башкирии

В администрации Уфы сообщили о примерных сроках начала строительства крематория с колумбарием. Так, начальник Управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов заявил, что на данный момент идет разработка проекта строительства и рассчитывается его смета. Известно, что в период с декабря текущего года по январь следующего, стоимость всех работ, будет подтверждена, а после, проект уже будет подавать заявку на финансирование.
Участок в 274 квадратных метра, который принадлежит ООО «Олимпик парк», выставлен на торги. Как сообщает УФССП Башкирии, продавать участок намерены за 3,3 миллиона рублей. Известно, что на данном участке располагается отель «Lido», который по решению суда будет снесен. Аукционы по продаже начнутся 29 сентября в семь утра по московскому времени на сайте "РТС-Тендер".
В Уфе прошло заседание Арбитражного суда по иску Росприроднадзора Башкирии в адрес «Уфаводоканала». В марте этого года ведомство обязало водоканал складировать смесь остаточных сточных вод на специальной оборудованной площадке, которую необходимо было поставить на учет Минприроды России. Помимо этого, Росприроднадзор требовал признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности, однако «Уфаводоканал» отказался выполнять требования ведомства.
Минздрав Башкирии сообщил о 102-летней Татьяне Колесниковой - пациентке ковид-госпиталя Демского района - которая вылечилась от коронавируса. Известно, что женщину доставили в больницу с температурой 38,4 и затрудненным дыханием, сами легкие, согласно данным Минздрава республики, были повреждена на 32%.
В Благоварском районе Башкирии выпал первый снег, об этом рассказали и показали на видео в социальных сетях жители села Языково. Так, вчера, 6 сентября, в районе выпали крупные снежинки, с виду казалось, что это град, но на ощупь, по словам местных жителей, они были мягкие как снег. Однако долго осадки не продержались и вскоре после видео снег уже растаял.