В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей

В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей
В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей
9 сентября, 12:39ГородЭлина СайфрановаФото: yandex.ru
Планируется обновление уже существующего здания и строительство нового.

Мэрия Уфы сообщила о реконструкции Театра Кукл к 450-летию города. Известно, что планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, в первом случае будет выделено 250 миллионов, а во втором — 528,5 миллиона. Так, общая сумма проекта составляет 778,5 миллиона рублей. Само строительство начнется в 2022 году, а завершится к юбилею в 2024.

Напомним, что в здании Театра кукол за все время существования с 1976 года ни разу не проводился капитальный ремонт.

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