В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.
Отмечается, что крен основания скульптуры за последний год увеличился до 11 миллиметров, также замечена и осадка фундамента до 73 миллиметров. Экспертиза зафиксировала, что в грунтах основания памятника начинаются опасные геологические процессы. Известно также, что в сравнении с 2019 годом на более чем 10% увеличилась и степень коррозии памятника. Теперь же согласно проекту объект культурного наследия пройдет антикоррозийную обработку и сварку всех швов и трещин, через которые и проходила влага. Утверждается, что реконструкция не изменит внешний вид объекта, останутся прежними и все художественные характеристики.
Напомним, что в 2020 году Мэрии города был выписан штраф в 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника. Тогда же Управлению коммунального хозяйства и благоустройства города было отдано поручение провести работы по сохранению объекта до апреля прошлого года, но как видно задание, так и не было исполнено.