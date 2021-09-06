В Уфе памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта

В Уфе памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта
В Уфе памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта
Вчера, 14:44КультураЭлина СайфрановаФото: flickr.com
Меры принимаются временно для реконструкции памятника и устранения «опасных геологических процессов в грунтах основания памятника».

В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.

Отмечается, что крен основания скульптуры за последний год увеличился до 11 миллиметров, также замечена и осадка фундамента до 73 миллиметров. Экспертиза зафиксировала, что в грунтах основания памятника начинаются опасные геологические процессы. Известно также, что в сравнении с 2019 годом на более чем 10% увеличилась и степень коррозии памятника. Теперь же согласно проекту объект культурного наследия пройдет антикоррозийную обработку и сварку всех швов и трещин, через которые и проходила влага. Утверждается, что реконструкция не изменит внешний вид объекта, останутся прежними и все художественные характеристики.

Напомним, что в 2020 году Мэрии города был выписан штраф в 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника. Тогда же Управлению коммунального хозяйства и благоустройства города было отдано поручение провести работы по сохранению объекта до апреля прошлого года, но как видно задание, так и не было исполнено.

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