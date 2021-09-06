Отмечается, что крен основания скульптуры за последний год увеличился до 11 миллиметров, также замечена и осадка фундамента до 73 миллиметров. Экспертиза зафиксировала, что в грунтах основания памятника начинаются опасные геологические процессы. Известно также, что в сравнении с 2019 годом на более чем 10% увеличилась и степень коррозии памятника. Теперь же согласно проекту объект культурного наследия пройдет антикоррозийную обработку и сварку всех швов и трещин, через которые и проходила влага. Утверждается, что реконструкция не изменит внешний вид объекта, останутся прежними и все художественные характеристики.