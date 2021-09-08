Кандидат в депутаты Госдумы Александр Ющенко: «Верю в Божье провидение и победу КПРФ»

- Многие до сих пор считают, что коммунисты непременно являются атеистам. Но это заблуждение. Исторически природа неприятия религии большевиками была связана с тем, что народ в революционном порыве во многом был разочарован в церкви, тайна исповеди зачастую ложилась на стол охранки, и не секрет, что высшее духовенство предало и царя. Рухнул лозунг «За Бога, за Царя и за Отечество». Большевики предложили новую религию, основанную на построении рая на Земле. Но время течёт, и мы во многом возвращаемся к истокам, в том числе и в вопросах вероисповедания. Сегодня среди наших соратников много представителей разных конфессий. Когда я работал в Бурятии, много общался с буддистами. Откровенных, агрессивных атеистов я среди однопартийцев не встречал. Лично я придерживаюсь мнения, что в окопах атеистов нет, потому что когда свистят пули, каждый надеется на высшие силы и на спасение.