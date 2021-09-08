В Уфе предложили установить временную замену памятнику Салавату Юлаеву

В Уфе предложили установить временную замену памятнику Салавату Юлаеву
В Уфе предложили установить временную замену памятнику Салавату Юлаеву
Вчера, 09:55ГородАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео Марата Ахметшина
Председатель совета директоров компании «Уфанет» Марат Ахметшин предложил установить арт-объект «Тень Салавата» на время реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, он вместе со скульптором Русланом Нигматуллиным разработал арт-объект, который сможет временно заменить главную достопримечательность города. Он повторяет фигуру памятника и будет выглядеть издалека как его тень.

— Для нас дух Салавата останется на месте и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень, — добавил Ахметшин.

Он отметил, что создание объекта готов оплатить уфимский музей современного искусства. Однако пока этот проект не вызвал интереса у города и республики.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву после экспертизы признан аварийным, поэтому его решили отреставрировать. Объект будет временно демонтирован, а прилегающую территорию закроют для посетителей. Согласно оценке экспертов, поворот основания скульптуры за последний год изменился до 11 миллиметров, также осел фундамент до 73 миллиметров. В грунтах основания памятника начались опасные геологические процессы, увеличилась степень коррозии скульптуры. Отмечается, что реставрация не изменит внешний облик памятника. В прошлом году администрация города была оштрафована на 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние объекта.

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