В Уфе участок «Олимпик парк» выставлен на продажу за более чем три миллиона рублей

Стало известно, что участок в 274 квадратных метров, который принадлежит ООО «Олимпик парк» выставлен на торги. Как сообщает УФССП Башкирии, продавать участок намерены за 3,3 миллиона рублей. Известно, что на данном участке располагается отель «Lido», который по решению суда будет снесен. Так, аукционы по продаже начнутся 29 сентября в семь утра по московскому времени на сайте "РТС-Тендер".
Ранее мы писали, что в 2020 году Администрация Уфы уже направляла в суд иск о сносе незаконно простроенного отеля, а некоторое время спустя уже изменила свое решение и отозвала требования. Однако спасти отель все-равно не удалось. В отношении «Олимпик парка» дважды проводилась процедура банкротства. Так, в 2019 году Арбитражным судом было принято решение ввести процедуру наблюдения в отношении компании, тогда задолженность по налогом составляла 2,4 миллиона рублей.