В Уфе участок «Олимпик парк» выставлен на продажу за более чем три миллиона рублей

Ранее мы писали, что в 2020 году Администрация Уфы уже направляла в суд иск о сносе незаконно простроенного отеля, а некоторое время спустя уже изменила свое решение и отозвала требования. Однако спасти отель все-равно не удалось. В отношении «Олимпик парка» дважды проводилась процедура банкротства. Так, в 2019 году Арбитражным судом было принято решение ввести процедуру наблюдения в отношении компании, тогда задолженность по налогом составляла 2,4 миллиона рублей.