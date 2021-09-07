В Башкирии в начале сентября выпал первый снег

В Благоварском районе Башкирии выпал первый снег, об этом рассказали и показали на видео в социальных сетях жители села Языково. Так, вчера, 6 сентября, в районе выпали крупные снежинки, с виду казалось, что это град, но на ощупь, по словам местных жителей, они были мягкие как снег. Однако долго осадки не продержались и вскоре после видео снег уже растаял.