В Башкирии в начале сентября выпал первый снег

В Башкирии в начале сентября выпал первый снег
В Башкирии в начале сентября выпал первый снег
Вчера, 14:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
После засушливого августа погода решила порадовать жителей республики снегом.

В Благоварском районе Башкирии выпал первый снег, об этом рассказали и показали на видео в социальных сетях жители села Языково. Так, вчера, 6 сентября, в районе выпали крупные снежинки, с виду казалось, что это град, но на ощупь, по словам местных жителей, они были мягкие как снег. Однако долго осадки не продержались и вскоре после видео снег уже растаял.

Напомним, что с начала сентября МЧС регулярно предупреждает жителей республики о заморозках до минуса 5 градусов, но все же снег в регионе прогнозировался только на ноябрь.

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