В Башкирии суд закрыл детский лагерь, в котором летом произошла вспышка коронавируса

На этой неделе, в ходе оперативки в Правительстве Башкирии, представитель Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о том, что за прошедшее лето 2021 года коронавирус был занесен в 25 детских лагерей региона. 179 детей заболели новой инфекцией. Также замруководителя Роспотребнадзора республики Галина Пермина сообщила о том, что из-за заражения детей коронавирусом к административной ответственности были привлечены 11 юридический лиц и 17 физлиц, а приостановили работу за лето девять детских лагерей.