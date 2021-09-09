В Башкирии суд закрыл детский лагерь, в котором летом произошла вспышка коронавируса

Из сообщения пресс-службы Управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии, опубликованного на сайте ведомства следует, что по решению суда приставы на 30 дней приостановили деятельность детского оздоровительного лагеря «Чайка. Проф» в Стерлитамакском районе республики.
Суд принял такое решение из-за выявленных нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований. В июле в лагере произошла вспышка COVID-19 – у 45 отдыхающих детей из 344 выявили новый вирус. Также сообщалось об одном инфицированном взрослом из 47 сотрудников лагеря. В августе было заведено уголовное дело по данному факту, а ход его взялась контролировать прокуратура Башкирии.
Пресс-служба УФССП по Башкирии сообщает и о том, что на момент проверки в лагере были установлены нарушения немалого количества требований. Среди них требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Руководство лагеря, по данным размещенным судебными приставами, своевременно не уведомляло Роспотребнадзор обо всех случаях заболеваний новой инфекцией, также известно о том, что помещение не было в достаточной мере оборудовано рециркуляторами воздуха (приборами для обеззараживания воздуха), помимо этого в детском учреждении отсутствовал график дезинфекции. Известно и о том, что уже заболевших ребятишек не спешили изолировать от остальных.
Напомним, за летний оздоровительный сезон 2021 вспышки новой коронавирусной инфекции были зафиксированы в нескольких детских оздоровительных лагерях, однако случай в лагеря «Чайка. Проф» в Стерлитамакском районе был самым массовым. Помимо данного лагеря вспышку опасного заболевания фиксировали в детском лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе, там коронавирус выявили у шестерых детей и пяти сотрудников.
На этой неделе, в ходе оперативки в Правительстве Башкирии, представитель Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о том, что за прошедшее лето 2021 года коронавирус был занесен в 25 детских лагерей региона. 179 детей заболели новой инфекцией. Также замруководителя Роспотребнадзора республики Галина Пермина сообщила о том, что из-за заражения детей коронавирусом к административной ответственности были привлечены 11 юридический лиц и 17 физлиц, а приостановили работу за лето девять детских лагерей.