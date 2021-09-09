Стало известно как в Башкирии изменится процедура назначения вице-премьеров региона

Стало известно как в Башкирии изменится процедура назначения вице-премьеров региона
Стало известно как в Башкирии изменится процедура назначения вице-премьеров региона
9 сентября, 13:34ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
О грядущих изменениях проинформировала пресс-служба Курултая Башкирии.

Внесенный проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Башкирии депутаты парламента Башкирии планируют рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится уже в конце сентября 2021 года.

Внесенные поправки будут способствовать усилению роли парламента при принятии кадровых решений в области государственного управленияКонстантин Толкачев

Спикер Курултая республики Константин Толкачев сообщил о том, что после принятия законопроекта депутатами республиканского парламента в первом чтении были внесены две поправки.

Первая из них предлагает отнести к ведомству Госсобрания согласование назначений на должности замов премьер-министра региона.

Вторая поправка подразумевает под собой назначение вице-премьеров будет назначать глава Башкирии по представлению собственно премьер-министра с согласия Госсобрания.

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