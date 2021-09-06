Администрация Уфы сообщила о готовности к отопительному сезону на 94%

Напомним, что только в конце августа в «БашРТС» сообщили, что ни одна жилищная компания в восьми городах Башкирии, в том числе и в Уфе, не была допущена к отопительному сезону. Причина – неудовлетворительное состояние тепловых узлов, а крайний день получения паспорта готовности - 15 сентября. Компания также отметила, что от уровня подготовки зависят и начисления за отопления.