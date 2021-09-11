Пятая победа «Салавата» подряд и драка Хохрякова в день чемпионства «Агидели»

Аналитика
Пятая победа «Салавата» подряд и драка Хохрякова в день чемпионства «Агидели»
Пятая победа «Салавата» подряд и драка Хохрякова в день чемпионства «Агидели»
Вчера, 21:37Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» одержал победу 5:1 над «Нефтехимиком».

«Юлаевцы» разбили нижнекамцев и укрепили лидерство в турнирной таблице КХЛ.

Сперва о главном. «Агидель» — трехкратный чемпион ЖХЛ

Что вы знаете о многозадачности? Сегодня был матч «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком», но поклонники уфимского хоккея не могли не держать в уме решающую игру сезона «Агидели» — третий, последний матч финала.

Когда «Нефтехимик» пробросился во второй раз — «Агидель» пропустила второй гол «Ванке Рэйз». Когда первая тройка «юлаевцев» проводила первую затяжную «позиционку» — девушки сравняли счет. Когда Ольга Сосина оформила победный буллит, на «Уфа-Арене» был рекламный брейк.

Через несколько минут главный стадион Башкортостана уже скандировал название женской хоккейной команды, которая стала трехкратным чемпионом ЖХЛ, одолев соперниц со счетом 3:2Б в матче и 2-1 в серии.

Нет женского и мужского хоккея, есть просто хоккей. И в нем команда из Уфы, никто из игроков которой не знает заоблачных контрактов и безумного внимания публики (разве что Мария Микаэльян со своей сотней тысяч подписчиков в Инстаграме, которая очень вовремя забила первый гол), царит в своей лиге.

«Агидель» была основана 31 августа 2010 года. В дебютном сезоне девушки проиграли все 30 матчей в основное время. Затем руководство «Салавата Юлаева» взялось за женский хоккей более серьезно, и пошли успехи. Теперь команда — самая успешная в клубной системе.

Их успех не слишком заметен. Им никто не посвятит чемпионского парада. Но женская команда из Башкирии — элита хоккея. И нельзя было начать этот материал по-другому.

Достижения «Агидели»:

  • Бронза: 2012-2015,
  • Серебро: 2016, 2017, 2020,
  • Кубок ЖХЛ: 2018, 2019, 2021.

«Салават» был на голову выше соперника. Но нижним звеньям не дали больше времени, и экспериментов не последовало

Нижнекамцы до визита на «Уфа-Арену» выиграли три матча из трех и наряду с «СЮ» были единственной командой, не знавшей горечи поражений. Интересно, что и предыдущий оппонент, «Спартак», приехал в гости в таком же статусе, но вынужден был впервые потерять очки.

За весь матч так и не стало ясно, что особенного в этом составе нижнекамского клуба. Типичный «Нефтехимик», глядя на выступление которого можно дать лишь один ответ на вопрос «Зачем они в КХЛ?» — чтобы развивались свои воспитанники.

И ведь они действительно вносят вклад. Показательно, что их единственный гол на счету форварда Марата Хайруллина, 25-летнего капитана. В остальном — едва ли болельщики «волков», которых на гостевом секторе было много (и это было слышно), довольны хоть чем-то.

Разве что — тем, что не сдались и что даже при «ямайском» расположении цифр на табло продолжали атаковать. В итоге сравнялись по числу бросков в створ, мимо створа и даже по числу попыток войти в зону с контролем шайбы. Лишь в третьем периоде отказались от бездумного вброса (принесшего кучу пробросов).

СЮ Нефтехимик Δ
Corsi for (CF) 48 48 0
CF, % 50,00% 50,00% 0,00%
Голы 5 на 5 3 0 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 18 14 4
PDO, % 116,67% 83,33% 33,33%
Броски мимо створа 27 27 0
БВ вообще 24 24 0
Доля БВ в общем числе бросков 47,06% 47,06% 0,00%
БВ за минуту в атаке 2,05 3,33 -1,28
Блокшоты за минуту в защите 1,81 1,02 0,78
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 2 2 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 4 3 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 2 0 2
БВ первой тройки 8 4 4
БВ защитников 3 6 -3
Пробросы 5 на 5 3 7 -4
ВВбр после пробросов 4 6 -2
Вход 5 на 5 21 21 0
Брак при входе 5 на 5 9 9 0
Эффективные попытки входа, % 70,00% 70,00% 0,00%
Вброс 5 на 5 5 2 3
Брак при вбросе 5 на 5 10 19 -9
Эффективные попытки вброса, % 33,33% 9,52% 23,81%
Использование входа 5 на 5, % 66,67% 58,82% 7,84%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 26 8
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 65 65 0
Эффективные смены в атаке, % 52,31% 40,00% 12,31%
Вход 5 на 5 с БВ 13 13 0
Вход 5 на 5 с БВ, % 43,33% 43,33% 0,00%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 4,76% -4,76%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 14 15 -1
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,14% 16,48% -2,34%

«Черно-зеленые» с вкраплениями букмекерской рекламы на форме словно желали поскорее разобраться и пойти на отдых. Шутка ли — пять подряд матчей через день, из которых три первых в гостях.

Начали очень здраво — буквально в первой же смене Сакари Маннинен конвертировал перехват в единицу на табло. Приблизительно через 42 с половиной минуты он повторно расстроит соотечественника Франса Туохимаа.

И в этом первом голе — вся суть, пожалуй, 90% встречи. Нижнекамск. Вообще. Нигде. Не успевал. Редкий образец матча с однозначным преимуществом, которое гости подкрепляли еще и пять подряд удалениями — Уфа реализовала из шести попыток две.

Здесь любопытно, что даже при разгромном перевесе 4:0 перед заключительным отрезком тренерский штаб не пошел на эксперименты, не дал отдохнуть лидерам. Понятно, впрочем, что есть спецбригады и отрезков 5 на 5 было мало.

Фото:«Салават Юлаев»

Но удивило то, что в последней попытке игры 4 на 5 не был задействован защитник Шакир Мухамадуллин. Выходили все молодые, но не номер 85. Это объяснялось тем, что «защитники действуют парами» и есть риск получить травму. Послушайте, но он же игрок обороны. Даже Филип Ларсен обязан уметь играть 4 на 5.

Четверки в последнем меньшинстве:

  • Коледов, Науменков, Кулемин, Плэтт (после вбрасывания сразу заменился Алалыкиным),
  • Панин, Хафизуллин, Пустозеров, Башкиров,
  • Зубарев, Ларсен, Тихонов, Плэтт,
  • Коледов, Науменков, Хохряков, Алалыкин,
  • Коледов, Науменков, Пустозеров, Башкиров,
  • Коледов, Панин, Кулемин, Кадейкин.
Фото:«Салават Юлаев»

Не изменился и порядок выхода троек. Это странно. Состав старый, уже есть травмы, но не используется запасной защитник Евгений Лисовец, нет попыток облегчить жизнь Хартикайнену и компании. Вдруг опять пойдут разговоры, что финнов «загнали»?

Единственное заметное новшество: в третьей двадцатиминутке Маннинен вышел только на одну точку вбрасывания, его стал заменять Маркус Гранлунд. Пожалуй, это объясняется только желанием номера 60 не забыть навык и немного потренироваться.

Важные шайбы. Кулемин лишил надежды, Панин забросил спустя год, Шмелев исправился за первый период

Так выглядит «химия» звена. Нижнекамцы, вроде вернули себе контроль над шайбой в своей зоне, но на жизненном пути Тимура Хафизова встал Александр Кадейкин. Центрофорвард отнял шайбу одним движением, что впечатляюще, учитывая, что в этом не задействовались габариты: они оба ростом за 190 см.

Нижнекамцы паниковали и неправильно расположились в зоне — два человека были за воротами, никто из троих не помешал Сергею Шмелеву прикатить ближе к воротам на прием паса Кадейкина, а один из игроков за воротами совсем забыл про Николая Кулемина — ему было очень удобно.

Я не говорю «не хвалите Кулемина». Я говорю «хвалите все звено». Этого гола не было бы без отбора и быстрого принятия решений.

Григорий Панин в последний раз забрасывал 9 сентября 2020-го в Москве «Спартаку». Интересно, что в обоих случаях капитан сыграл как каноничный нападающий. В прошлом году было добивание, на сей раз — внезапное подключение к атаке с правого фланга.

Сергею Шмелеву было весьма полезно забросить. Во-первых, новичку всегда важно влиться в коллектив и делом показать свою значимость. Во-вторых, так он набрал очки в пяти подряд встречах. В-третьих — в первых попытках большинства из-за него «Нефтехимик» трижды вывел шайбу и дела у спецбригады не шли.

Драка нижнекамских воспитанников. Хохряков против Хафизова

Не оценив силовой против Тихонова, Петр Хохряков решил подискутировать с Хафизовым. Для понимания — соперник моложе на восемь лет (23 против 31), выше на восемь сантиметров (193 против 185) и массивнее на 11 кг (96 против 85).

Получилась скорее борьба, в которой номер 62 был прижат ко льду. Но все равно был удостоен аплодисментов и уважения от одноклубников — главное показать, что наших колотить нельзя, за это уважают.

Арбитры расценили потасовку строго — почему-то центрофорвард получил не только дежурные 5 минут за драку, но и 20 минут как зачинщик, и малый штраф за грубость. Лично я бы ограничился только последней мерой.

«Нефтехимик» оставил Юху Метсолу без «сухаря» и несколько смазал публике впечатления от игры. Но это мелочи — была одержана пятая подряд победа. Это новый клубный рекорд и первое место в общей таблице КХЛ.

А настроение может подняться очень скоро: разогнавшимся «юлаевцам» будет противостоять скромный «Куньлунь».

Следующий матч: 16 сентября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар». KHL Prime, БСТ

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