Пятая победа «Салавата» подряд и драка Хохрякова в день чемпионства «Агидели»

Нет женского и мужского хоккея, есть просто хоккей. И в нем команда из Уфы, никто из игроков которой не знает заоблачных контрактов и безумного внимания публики (разве что Мария Микаэльян со своей сотней тысяч подписчиков в Инстаграме, которая очень вовремя забила первый гол), царит в своей лиге.