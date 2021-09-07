Суд отказал Росприроднадзору Башкирии в иске к «Уфаводоканалу»

В Уфе прошло заседание Арбитражного суда по иску Росприроднадзора Башкирии в адрес «Уфаводоканала». Так, по сообщению издания «Правда ПФО», в марте этого года ведомство обязало водоканал складировать смесь остаточных сточных вод на специальной оборудованной площадке, которую необходимо было поставить на учет Минприроды России. Помимо этого, Росприроднадзор требовал признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности, однако «Уфаводоканал» отказался выполнять требования ведомства.
В ходе заседания «Уфаводоканал» заявлял, что иловый осадок не является отходом и потому его можно сливать в Белую. Поддержал предприятие и суд в лице Азата Азаматова, было решено считать отходами только те «вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом». В таком случае иловый осадок, который выдерживается предприятием, становится отходом только после окончания срока выдержки.
В конечно итоге, суд постановил, не включать иловые осадки в объем отходов «Уфаводоканала», так как они проходят обработку на очистных сооружениях. Следовательно, у предприятия нет необходимости проводить расчет и вносить платы за негативное воздействие на природу при размещении отходов по данному пункту.
Напомним, что ранее Азат Азаматов обязал Росприроднадзор разрешить «Башкирской содовой компании» сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, свиней и другие вещества.