Суд отказал Росприроднадзору Башкирии в иске к «Уфаводоканалу»

В ходе заседания «Уфаводоканал» заявлял, что иловый осадок не является отходом и потому его можно сливать в Белую. Поддержал предприятие и суд в лице Азата Азаматова, было решено считать отходами только те «вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом». В таком случае иловый осадок, который выдерживается предприятием, становится отходом только после окончания срока выдержки.