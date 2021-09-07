Власти Уфы сообщили, когда начнется строительство крематория

В Администрации Уфы сообщили о примерных сроках начала строительства крематория с колумбарием. Так, начальник Управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов сообщил, что на данный момент идет разработка проекта строительства и рассчитывается его смета. Известно, что в период с декабря текущего года по январь следующего, стоимость всех работ, будет подтверждена, а после, проект уже будет подавать заявку на финансирование. Хамитов отметил, что если все пойдет согласно плану, то строительство начнется летом 2022 года.