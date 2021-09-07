Власти Уфы сообщили, когда начнется строительство крематория

Власти Уфы сообщили, когда начнется строительство крематория
Власти Уфы сообщили, когда начнется строительство крематория
Вчера, 09:35ГородЭлина СайфрановаФото: Администрация Уфы
Начало строительства планируется летом 2022 года

В Администрации Уфы сообщили о примерных сроках начала строительства крематория с колумбарием. Так, начальник Управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов сообщил, что на данный момент идет разработка проекта строительства и рассчитывается его смета. Известно, что в период с декабря текущего года по январь следующего, стоимость всех работ, будет подтверждена, а после, проект уже будет подавать заявку на финансирование. Хамитов отметил, что если все пойдет согласно плану, то строительство начнется летом 2022 года.

Напомним, что строительство крематория будет проходить на том же месте, где и планировалось до этого, а именно на территории заброшенного поселка Новоалександровка в Северной промзоне.

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