Суд вынес приговор уфимке, переводившей донат матери политзаключенного Дильмухаметова

Суд вынес приговор уфимке, переводившей донат матери политзаключенного Дильмухаметова
Суд вынес приговор уфимке, переводившей донат матери политзаключенного Дильмухаметова
Вчера, 10:21ГородЭлина СайфрановаФото: Idel.Реалии
Ильмира Бикбаева получила 3 года условно за перевод 6 тысяч рублей матери осужденного политика Айрата Дильмухаметова.

Октябрьский райсуд огласил приговор для Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется финансировании террористической деятельности. Так, по части 1 статьи 282.3 УК РФ женщину признали виновной и приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее мы писали, что Гособвинитель запрашивал 4 года лишения свободы, аргументируя тем, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года, однако сама пенсионерка утверждала, что перевела 6 тысяч рублей лишь из жалости к пожилой женщине.

Напомним, что Айрат Дильмухаметов был признан судом виновным в пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призыва к ней, на данный момент мужчина отбывает девятилетний срок в колонии строго режима.

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