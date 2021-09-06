Суд вынес приговор уфимке, переводившей донат матери политзаключенного Дильмухаметова

Ранее мы писали, что Гособвинитель запрашивал 4 года лишения свободы, аргументируя тем, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года, однако сама пенсионерка утверждала, что перевела 6 тысяч рублей лишь из жалости к пожилой женщине.