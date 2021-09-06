Суд вынес приговор уфимке, переводившей донат матери политзаключенного Дильмухаметова

Октябрьский райсуд огласил приговор для Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется финансировании террористической деятельности. Так, по части 1 статьи 282.3 УК РФ женщину признали виновной и приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года.
Ранее мы писали, что Гособвинитель запрашивал 4 года лишения свободы, аргументируя тем, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года, однако сама пенсионерка утверждала, что перевела 6 тысяч рублей лишь из жалости к пожилой женщине.
Напомним, что Айрат Дильмухаметов был признан судом виновным в пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призыва к ней, на данный момент мужчина отбывает девятилетний срок в колонии строго режима.