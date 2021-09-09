В Уфе у Белого дома прошел одиночный пикет жительницы «квартала ада»

Гражданская активистка Алла Яковлева разместила в своих социальных сетях фотографии одиночного пикета, который сегодня прошел у здания Белого дома на Тукаева. На плакате у женщины было написано следующее: «Администрация Уфы узаконила нарушение закона. Радий Хабиров, вас обвели вокруг пальца мировым соглашением».
Начался второй сезон сериала: Узаконенное беззаконие. Сегодня житель Шота Руставели 5 вышла на одиночный пикет к Белому Дому РБ, чтобы от лица всего квартала, второй год страдающего от действий Администрации Уфы, которая узаконила нарушение закона, утвердив 2 августа мировое соглашение с ООО "ПСК-6", которое снова нарушает наши права. Жители сдали обращение на имя Главы РБ с указанием давления на людей при помощи подачи иска на 7,7 млн. руб. застройщиком "ПСК-6", который стал возможным благодаря подписанию мирового соглашения в Арбитражном суде. Алла Яковлева
Напомним, следом за заключением мирового соглашения с администрацией Уфы компания ПСК-6 заново подала иск на 7,7 миллионов рублей против протестующих жителей дома.
Иск подан на возмещение убытков из-за приостановки строительства жилого комплекса, по мнению истца компания потратила 7,7 миллиона рублей на содержание площадки и другие расходы. Интересно заметить, что иск адресован 16 жителям, 6 из них дети.
Напомним, история с так называемым кварталом ада тянется с 2020 года. Ситуация зашла так далеко, что лично Хабиров запрещал строительство ЖК и отправлял ПСК-6 решать вопрос с градоначальником Уфы.
Решать вопрос стали достаточно интересно, ПСК-6 подала в адрес администрации города иск на 750 миллионов рублей. Эта сумма должна была компенсировать ущерб. В ходе разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому жители аварийных домов будут расселены, однако самый известный в этой истории дом по адресу Конституции, 5 таковым не является.