Неделя в Башкирии: мэры и памятники, земля многодетным и новые митинги

25 июня мы опубликовали довольно показательную историю из Мелеуза, рассказанную Лидой Богатыревой о том, как отписки чиновников не выпускают жительницу Мелеуза из дома. Анна Тупикина прикована к коляске и у нее схожий со Стивеном Хокингом диагноз. Череда обращений, писем и звонков ни только никак не способствует решению ее проблемы, но с каждым разом усугубляет ситуацию. Конституция, права инвалида — все это кажется незнакомым некоторым региональным чиновникам.