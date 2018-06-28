В Башкирии земля для многодетных поросла «естественной растительностью»

Администрация Иглинского района Башкирии предоставила редакции Медиакорсети свое видение ситуации с предоставлением многодетным семьям земельных участков, поросших деревьями и не снабженных инфраструктурой.

Напомним, накануне, 27 июня, Медиакорсеть опубликовала обращение семьи Маринко из Иглинского района, воспитывающей трех несовершеннолетних детей. По их словам, им, как многодетной семье, выделили под строительство земельный участок, который оказался поросшим большими деревьями. Вдобавок участок, по словам Галины Шенгуровой-Маринко, затапливает весной, к ним отсутствует нормальная дорога и нет электричества. В такой ситуации якобы оказались 53 многодетных семьи.

Однако начальник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района Айгуль Абзалтдинова настаивает, что на самом деле дела с этими участками ситуация выглядит иначе.

- Земельные участки, расположенные в селе Иглино по улицам Академика Скрябина, Генерала Жадова, Авиаконструктора Сухого, что находятся в микрорайоне «Кузьминки», были сформированы в 2010 году, и в дальнейшем планировались для предоставления льготной категории граждан Иглинского района. В то время данный земельный массив относился к категории земель сельскохозяйственного назначения и был включен в генеральный план по расширению границ населенного пункта Иглино. В настоящее время границы села Иглино расширены, вышеуказанные земельные участки вошли в границы населенного пункта Иглино. За то время, пока проводились работы по расширению границ, земельный массив, предназначенный для предоставления земельных участков льготной категории граждан порос естественной растительностью. Земельные участки пригодны для индивидуального жилищного строительства, вдоль улицы проходит линия электропередач, - говорится в официальном ответе, поступившем в Медиакорсеть из Иглинской районной администрации.

В самом деле, ботаники утверждают, что березы и тополя, которыми выросли на данном участке, за восемь лет, прошедшие с момента формирования муниципалитетом данных земельных участков, вполне могли превратиться из кустарников в большие деревья. По словам Айгуль Абзалтдиновой, если хозяева участков обратятся в администрацию, местные власти готовы помочь им и выделить технику для выкорчевывания деревьев.

Что же касается просьбы проложить дорогу до выделенных многодетным семьям земельных участков, данный вопрос, по словам представителя муниципалитета, также должен решиться в ближайшее время. Как и вопрос с электричеством.

- Про шлагбаум, установленный на въезде на ул. Трефолева с. Иглино, хочется отметить, что он установлен сходом граждан вышеуказанной улицы самовольно без разрешительной документации,- пояснила Айгуль Абзалтдинова. - Ещё один момент: если участок не соответствует - болотистая местность, например, то муниципалитет готов сразу его поменять на другой, таких в 2018 году было три заявления. Но от семей с улицы Генерала Жадова таких обращений о замене участков не поступало. Хочу отметить, что мы готовы рассмотреть заявления о замене участков, в том числе, и по истечении установленных правилами 20 дней.