Обман зрения: В Башкирии многодетным семьям дали землю под застройку в лесу

В редакцию Медиакорсети обратилась жительница Иглинского района Галина Маринко, которая вместе с мужем воспитывает троих детей и не так давно на правах многодетной семьи получила от государства земельный участок. Радостное событие оказалось омрачено тем, что выделенная под строительство дома земля, как выяснилось, заросла вовсе не кустарником или сухостоем, а полновесными деревьями и совершенно не имеет ни дорог ни прочей инфраструктуры. Вдобавок участок затапливается весной.

Выделенный участок условно называется Кузьминки. В этом месте получили землю 53 многодетным семьи из Иглинского района, воспитывающие по трое-четверо-пятеро детей.

- Когда нам выдавали извещение о предоставлении земельных участков, секретарь в администрации района сказала, что если мы не придем и не откажемся от участков в течение 20 дней, значит, мы автоматически соглашаемся, в итоге почти всем оказались в такой же ситуации, как наша семья. Дело было зимой, тогда туда доехать и толком посмотреть, что там да как, возможности не было, - рассказала Медиакорсети Галина Маринко. – Вдобавок дело в том, что у многих старшие дети уже в подростковом возрасте, так что если откажешься и тебя снова поставят в очередь, замены можно уже и не дождаться.

Один из новоявленных хозяев участка не стал дожидаться милостей от властей и стал сам выкорчевывать деревья, подшучивая, что заодно обеспечит себя и дровами. По большому счету, семьи рано или поздно, наверное, также смогли бы справиться с деревьями на участках. Но проложить дорогу до участков им точно не под силу, не говоря уже про водопровод, газ и электричество.

- Нам бы добиться прокладки дороги центральной по нашим улицам, не зависящую от шлагбаумов других улиц, и хотя бы небольшой помощи от местных властей в очищении участков от леса, - сетует Галина. – Ведь получается, что представители муниципалитета нас ввели в заблуждение при выделении участков. Неподалеку есть чистый от леса участок, но его выделили застройщику, а нам, льготникам, уже, видимо, давали землю по остаточному принципу.

Получить оперативный комментарий в администрации Иглинского района пока не удалось. Но если изучить опыт выделения земельных участков в других районах республики, а также регионах страны, выясняется, что практика предоставления многодетным семьям и другим льготникам заболоченных, поросших лесом и тому подобных участков не нова. На такие перегибы при решении вопроса обеспечения льготников землей на местах же не раз обращали внимание активисты ОНФ. Если в 2015 году от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья по России, то в 2016 году – уже каждая пятая. И в 2017 году этот показатель не претерпел существенных изменений.

- Это неудивительно: многодетные семьи зачастую после получения земельного участка сталкиваются с тем, что надо искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу – это им уж точно не по карману. В результате получается, что земля какая-никакая вроде есть, а жить по-прежнему негде, - заявила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.- Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств на инфраструктуру. Но тогда или давайте людям участки там, где она уже имеется, а не за тридевять земель от цивилизации, или признайте неспособность выполнить поручение президента.

Результаты своего мониторинга активисты ОНФ передали в правительство страны и федеральный Минстрой. Высказывались надежды, что после этого главы регионов возьмут ситуацию по контроль и не допустят больше подобных «фокусов» с землей. Однако, как мы видим на примере иглинских льготников, практика выделения многодетным семьям «некондиционных» земельных участков процветает.

По официальным данным, всего в республике проживает 51 480 многодетных семей, и почти 30 тысяч из них участки уже получили. Это второй результат среди регионов Приволжского федерального округа. Есть муниципальные образования, где земельными участками обеспечены все многодетные семьи. Это Бурзянский, Дуванский и Кигинский районы. Практически решён вопрос в Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Благовещенском, Бураевском, Кармаскалинском и Хайбуллинском районах. А вот остальные муниципалитеты явно отстают.

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По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, есть формально утвержденные дорожные карты по решению проблемы, но они зачастую не выполняются.

- Причин несколько, в том числе недостаточность финансирования для создания на земельных участках инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем видеть разногласия между городскими округами и муниципалитетами. Земельные вопросы решаются сложно, тяжело, годами. Зачастую затяжка происходит ещё и потому, что равнодушие присутствует на всех уровнях. А нам надо помогать людям, - отметил глава Башкирии на недавнем совещании в правительстве республики и потребовал от глав отнестись к выполнению данной задачи с максимальной ответственностью.