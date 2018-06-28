«Башнефть» выплатит дивиденды в сумме 28,2 миллиарда рублей

Решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2017 году было принято сегодня, 28 июня, на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», прошедшем в ГКЗ «Башкортостан». К слову, это первое собрание акционеров по итогам полного года работы компании в составе НК «Роснефть».

Общая сумма, которую летом получат акционеры компании, составит 28,2 миллиарда рублей или 158,95 рубля на 1 акцию. Напомним, что ранее Совет директоров компании рекомендовал именно эту сумму к выплате в виде дивидендов.

С учетом дивидендов, которые были выплачены в декабре-январе по итогам работы за 9 месяцев прошлого года, общая сумма доходов акционеров составит 54,6 миллиарда рублей. За последние 4 года это крупнейшее распределение чистой прибыли компании на выплату акционерам.

Башкирия, как один из основных акционеров компании, владеющая пакетом «25% + 1 акция», получит, соответственно, более 7 миллиардов рублей. С учетом ранее полученной суммы (6,6 млрд руб) общий доход Башкирии, как акционера, составит почти 14 миллиардов рублей. Однако по итогам 2017 года поступления в бюджет Башкирии не ограничились только этой суммой: ПАО АНК «Башнефть» является одним из основных налогоплательщиков региона.

- Поступления в виде налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет Башкирии от компании «Башнефть» в 2017 году составили 18,4 миллиарда рублей. Это 14% всех налоговых поступлений. С учетом акцизов консолидированный бюджет Башкирии более чем на 20% формируется за счет поступлений «Башнефти». – сказал премьер-министр Правительства Башкирии Рустем Марданов, посетивший годовое общее собрание акционеров.

Премьер-министр Правительства Башкирии Рустем Марданов Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

Премьер-министр республики подчеркнул, что компания проводит в Башкирии активную инвестиционную политику. В частности, в 2017 объём инвестиций превысил 30 миллиардов рублей, направленных, в том числе, на финансирование 6 приоритетных инвестиционных проектов.

Рустем Марданов также отметил, в рамках благотворительной программы «Башнефть» направила в 2017 году более 1,5 миллиарда рублей, что позволило решить ряд важных задач в области развития социальной инфраструктуры республики.

- В мае этого года в рамках Питерского международного экономического форума глава республики Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о продолжении работы по социальному развитию Башкирии. В настоящее время прорабатываются конкретные мероприятия по этому соглашению, – сказал Рустем Марданов.

На рассмотрение акционеров в рамках годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» были вынесены 8 вопросов, в том числе, касающиеся результатов работы компании в 2017 году. Они оказались весьма впечатляющими.

- В 2017 году мы увеличили операционную прибыль (доходы минус расходы, прим.) до 151 с лишним миллиардов рублей. На 21% снизили административные расходы. По производственным показателям: на месторождениях на территории Башкирии компанией добыто 16,6 миллионов тонн нефти. Открыты 4 месторождения здесь, в Башкирии, 1 месторождение открыто в Ираке. В 2017 году компания переработала 19 миллионов тонн нефти. Глубина переработки составила 82%, выход светлых нефтепродуктов – 66%, – ознакомил акционеров с основными результатами работы Председатель правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.

Помимо утверждения отчета о работе компании в 2017 году и решения о распределении прибыли и выплате дивидендов, на годовом общем собрании акционеров были решены и другие вопросы.

В частности, был избран совет директоров компании в количестве 10 человек. От Башкирии в него вошли заместитель премьер-министра, министра земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев и заместитель премьер-министра Фархад Самедов.