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«Башнефть» выплатит дивиденды в сумме 28,2 миллиарда рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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«Башнефть» выплатит дивиденды в сумме 28,2 миллиарда рублей

Сегодня, 19:01ЭкономикаМарат ГареевФото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"
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