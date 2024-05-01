Вступился за соседа: в Уфе хулиганы зарезали мужчину

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По данным телеграм-канала Baza, 34-летний Александр Ефимов, выйдя во двор, заметил, как неизвестные бьют машину его соседа. При этом сам владелец авто находился внутри.
Злоумышленники пытались таким образом вытащить мужчину из машины и выбить из него долг.
Уфимец сделал замечание хулиганам, после чего завязалась драка, в ходе которой Александра ударили ножом. Пострадавший скончался до приезда медиков.
Сообщается, что преступников уже задержали, заведено уголовное дело. На место гибели мужчины горожане несут цветы.