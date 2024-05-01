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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Вступился за соседа: в Уфе хулиганы зарезали мужчину

Вступился за соседа: в Уфе хулиганы зарезали мужчину

1 мая 2024, 09:18
Фото: PxHere
В Уфе мужчину убили, когда тот заступился за прохожего. Трагедия случилась утром 30 апреля.

По данным телеграм-канала Baza, 34-летний Александр Ефимов, выйдя во двор, заметил, как неизвестные бьют машину его соседа. При этом сам владелец авто находился внутри.

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Злоумышленники пытались таким образом вытащить мужчину из машины и выбить из него долг.

Уфимец сделал замечание хулиганам, после чего завязалась драка, в ходе которой Александра ударили ножом. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Сообщается, что преступников уже задержали, заведено уголовное дело. На место гибели мужчины горожане несут цветы.

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