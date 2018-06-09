Неделя в Башкирии: Лекарства, праймериз, отставка Нагорного и Лига наций

Медиакорсеть напоминает о наиболее важных событиях уходящей и самых интересных материалах недели.

В понедельник, 4 июня, стало известно о смене руководства в республиканском отделении партии «Яблоко». А Медиакорсеть привела наблюдения одного из участников выборов во времена Муртазы Рахимова, они оказались очень любопытны.

5 июня глава Башкирии Рустэм Хамитов разбирался, почему в Башкирии возникли проблемы с лекарствами. Мы опубликовали видео с этого совещания и подробно отметили самые важные моменты.

Во вторник, 5 июня, мэр Уфы Ирек Ялалов провел прямую линию с горожанами в телеэфире «Всей Уфы». В том числе пообещал, что старый Бельский мост отремонтируют к 30 июля. Автомобилистам полезно знать, что в Уфе введут платный въезд в центре города, об этом тоже предупредил Ирек Ялалов во время телеэфира.

В этот же день мы узнали, что Башкирия по итогам весны опустилась на три позиции в Экологическом рейтинге, который регулярно проводит «Зеленый патруль». А «Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по кандидатам на выборы в Госсобрание Башкирии, мы их проанализировали.

В администрации главы региона произошли изменения: руководитель Владимир Нагорный покинул свой пост, а его место занял Евгений Маврин. Мы опросили экспертов, чтобы понять, что это означает.

В среду, 6 июня, на Экологическом форуме в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о планах создания в регионе нового содового производства.

В этот же день мы опубликовали откровенное интервью бывшего руководителя ДОСААФ в Башкирии Сергея Минигулова, он не сказал ни слова лжи, поскольку делал это под полиграфом.

Рекомендуем прочитать материал «В Башкирии начали строить местную Рублёвку на бывших колхозных полях».

7 июня президент России Владимир Путин провел «Прямую линию», один из первых вопросов, на который он ответил: «Что делает правительство, чтобы остановить рост цен на бензин».

8 июня в Уфе прошли публичные слушания по бюджету Башкирии за 2017 год, подготовили оттуда репортаж о том, как прошел спор на тему: профицит бюджета – это хорошо или плохо. Также там поднимался вопрос, что делать с больными редкими, орфанными заболеваниями.

Этот день удивил тем, что в одном из судов Башкирии с журналиста попросили дать расписку в том, что он ничего не напишет о судебном заседании.