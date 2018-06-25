Поставим пандус одной – попросят все: в Башкирии колясочницу сделали изгоем

Борьба Анны Тупикиной из Мелеуза продолжается уже долгое время. Она прикована в коляске, и так уж повелось, многие годы из-за бездействия чиновников не может выбраться без помощи стареньких родителей из дома. Череда обращений, писем и звонков ни только никак не способствует решению ее проблемы, но с каждым разом усугубляет ситуацию.

Почему Анна не выходит одна

Впервые с историей Анны я столкнулась, работая на портале ProUfu.ru. Примерно около года назад девушка обратилась в редакцию с просьбой помочь разобраться с ее проблемой. Анна прикована к инвалидному креслу из-за редкого, прогрессирующего, генетического заболевания – спинальная мышечная атрофия (СМА). Точно такая же болезнь была у Стивена Хокинга. Возможно, вы помните из его биографии, что СМА разрушает организм не сразу. С каждым годом болезнь все больше и больше поражает тело человека, до тех пор, пока он не становится прикованным к инвалидной коляске. То же самое произошло и с Анной. Из-за неспособности мышц держать спину, развился сколиоз, позвоночник скривился до такой степени, что сдавил все внутренние органы и практически отобрал возможность двигаться и дышать. Сколиоз Анна победила после операции, но вот ходить она больше не сможет никогда. Это значит, что просьбы Анны не прихоть, а необходимость, которая даст возможность выбираться из дома самостоятельно.

Анне чуть больше 30 лет, сидеть круглыми сутками взаперти она не хочет. Чтобы выходить из дома, она решила установить пандус на собственные деньги. Однако, как выяснилось, лестница в подъезде настолько крутая, что спуск с нее просто-напросто опасен. Сейчас преодолеть это препятствие девушке помогают пожилые родители.

«Чтобы выйти на улицу, я должна все продумать. Поймите, коляска весит 95 кг, а я 50. Нужно, чтобы папа и мама не болели, чтобы они находились дома»

, – объяснила девушка.

Пытаясь разобраться в своей проблеме, Анна узнала, что в 2016 году вышло Постановление № 649, в котором четко и ясно говорится о необходимости обеспечивать доступную среду по месту жительства инвалида. В частности, если даже в доме установлен пандус, но с небезопасным углом наклона, его необходимо заменить на подъемное электрическое устройство – то есть, подъемник. Девушка говорит, что с этого открытия и началось «ее большое путешествие через бесконечные, иногда бредовые, иногда смешные, но в целом очень грустные отписки».

Борьба Анны

Переписка с ведомствами быстро превратилась в кабалу. Сначала в существование постановления не верили, затем заместитель главы администрации Игорь Федоров все-таки согласился с его наличием и выслал серьезную комиссию для осмотра пандуса. Кстати, фамилия этого человека фигурировала в судьбе Расили Ахметовой из Мелеуза, которая с четвертой стадией рака лишилась дома и оказалась на улице. Но вернемся к нашей истории. После осмотра комиссия выкатила заключение – подъемнику быть, но только если на него соберут деньги жильцы подъезда. Анна созвала собрание и обратилась ко всем с просьбой. В итоге сдать деньги на подъемник дал согласие только один человек.

Чуть позже из администрации пришло письмо, в котором ей предлагали в качестве помощи еще одну коляску. Пока Анна пыталась понять, зачем ей второе такое же тяжелое и неудобное инвалидное кресло, в администрации подумали и следом направили перечень всей финансовой помощи, оказанной ведомством девушке раннее.

Еще год назад, в ProUfu.ru я решила пройти по следам Анны, позвонила во все задействованные в этой истории ведомства и прокуратуру.

В администрации города в прошлом году, между прочим, как и в этом, все нужные люди были на выездах, отпусках или на больничном. В ЖЭУ сказали, что к этому не имеют вообще никакого отношения, в прокуратуре пояснили, что жильцы покупать подъемник Анне не должны и добавили, что отправили запрос в администрацию для принятия дальнейших мер. В одном из ведомств, видимо расчувствовавшись после атаки звонков из редакции, по секрету и на условиях анонимности рассказали, что администрация, вроде как, готова выделить средства на покупку подъемника, просто их пока что нет.

На этом в том году история и закончилась, я немного успокоилась и, как оказалось, зря.

К чему все пришло

В течение года после публикации Анна продолжала писать в ведомства. С каждым разом отписки чиновников становились все длиннее и запутаннее. Итогом стала стопка бумаг из сотен ответов и лопнувшее терпение. Анна написала жалобу на главу администрации Мелеуза Рустэма Шамсутдинова в прокуратуру республики. Как говорит девушка, видимо главу эта жалоба оскорбила и, в результате, ей пришло письмо из МЧС, которое гласило, что установка пандуса невозможна по правилам безопасности. Непонятно конечно, почему пандуса, если речь идет о подъемнике, но да ладно.

«Я прошу установить откидной подъемный механизм, который не будет препятствовать эвакуации, а в МЧС мне отвечают про пандус, но ведь пандус у меня уже стоит», – комментирует письмо Анна. Она рассказывает, что после этого письма и жалобы мама девушки сходила на прием к главе, который резонно ответил, что в городе 240 инвалидов-колясочников, если подъемник поставят хоть одному, то его захотят и все остальные. Денег же в администрации на всех разумеется нет. Адвокат Анны Елена Кузьмина отмечает, что с проверкой в дом девушки никто из МЧС не приходил и вся резолюция построена исключительно на выписках из ГОСТа.

«Расчетов именно для этого места (подъезда Анны) они не предоставляют. Ни одна инстанция (администрация города или республики, МЧС) не сделала проект, чтобы подкрепить свои слова.

Получается программа доступной среды есть, есть Конституция и есть Декларация о правах инвалидов, а конкретных действий нет. Вопросов много, и пока мы ищем на них ответы

», – комментирует Елена Кузьмина.

Сегодня Анне уже не разрешают поставить подъемник даже за собственные деньги, а если она его и установит, грозятся прислать постановление о демонтаже. В администрации города в качестве решения предложили обменять имеющееся жилье на квартиру на первом этаже и оборудовать своими силами выход на улицу с окна. В одном подъезде с девушкой живет еще один колясочник, по всей видимости, искать квартиру нужно и ему. Кстати, добавим, что все вышеописанное – не просто слова. Письма, постановления и умозаключения ведомств на руках в редакции Mkset.ru.

«У меня родители уже не в том возрасте и не с тем здоровьем, чтоб менять место жительства. К тому же, наши соседи – хорошие люди, которые нам помогают», – говорит Анна. «Мы будем надеяться, что у нас с Анной все получится», – комментирует Елена Кузьмина. На такой результат надеемся и мы, ровно как на то, что в администрации Мелеуза ответственные люди выйдут на связь с редакцией после больничных, выездов и отпусков, а лучше просто начнут решать эту проблему.