Эксперт: Дом Видинеева в Уфе мог стать жертвой поджога

Сегодня, 25 июня, стало известно, что буквально через два дня, 27 июня, в Кировском суде Уфы должно было начаться рассмотрение административного дела о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и нарушении режима использования земель в границах их территорий. Об этом на своем сайте сообщило Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

Как сообщили в ведомстве, по факту случившегося проводятся контрольные мероприятия. При этом в официальном сообщении на сайте есть отдельное уточнение, что официальная версия о причинах пожара по состоянию на 10:00 ч. 25 июня 2018 года отсутствует. Расследованием случившегося ЧП занимаются правоохранительные органы.

Напомним, накануне, 24 июня, примерно в 19.00 резко начал разгораться пожар на втором этаже старинного особняка, именуемого Домом Видинеева, который располагается по адресу ул. Карла Маркса, 15 в Уфе. Пожар тушили несколько часов. Сейчас здание представляет собой жуткие почерневшие стены.

Этот дом уже больше десяти лет пребывает в полуразрушенном состоянии. Его прячут от глаз гостей башкирской столицы за баннером с напечатанным фасадом, из-за которого остряки стали называть здание домом-призраком. Застройка на данной территории никак не может начаться по самым разным причинам. Почему территория до сих пор не досталась застройщику, который мог бы провести реставрацию старого здания и органично включить его в свои планы по застройке, никто не может дать достойный ответ.

С 2007 года собственником зданий являлась московская компания «Эрмитаж», которая должна была решить проблему и дореволюционного Дома Вединеева, и пристроенной к нему сталинской коммуналки (ближе к улице Свердлова). На нашем сайте в декабре 2013 года публиковалась информация о том, что должен состояться аукцион, на котором, помимо платы за контракт на освоение площадки, будущему владельцу исторического квартала предстояло рассчитаться и с московскими собственниками. Сообщалось, что фирма «Эрмитаж» намеревалась возвести здесь комплекс Clover Plaza с гостиницей, торговым центром, офисами, паркингом и жильем на 582 жителя. Сбыться этим планам помещал экономический кризис, и строительство заморозили более, чем на шесть лет. Тем не менее, уходить из Уфы «инвесторы» не собирались, а за освобождение площадки, по словам городских чиновников, запрашивали 400 млн рублей. Мэрия вела переговоры по снижению цены «откупных» до 80-90 млн рублей. Судя по ситуации на сегодняшний день, довести процесс до логического завершения не удалось до сих пор.

Совсем недавно, на оперативке в администрации Уфы, глава города Ирек Ялалов потребовал, чтобы ему представили подробный отчет о состоянии городских объектов культурного наследия и мерах по их охране и реконструкции. В числе других домов упоминался и Дом Видинеева. Скорее всего, завтра на утреннем оперативном совещании в столичной мэрии данный вопрос снова будет поднят в связи с происшедшим вчера несчастьем.

Как следует из официального сообщения Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ, пожару предшествовала продолжительная переписка между ведомствами.

- В августе 2017 года Управлением в адрес Администрации Уфы по факту неудовлетворительного состояния объекта культурного наследия «Дом Видинеева» было направлено требование о принятии мер по сохранению объекта культурного наследия, - пояснили в Управлении. - По факту неудовлетворительного состояния 2 марта 2018 года Управлением в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора» столицы по итогам внеплановой проверки был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах «зон охраны» объектов культурного наследия). 5 марта этого года административный материал был направлен на рассмотрение в Кировский районный суд Уфы. По данным Управления, административное дело было принято судом к рассмотрению, а заседание назначено на 27 июня 2018 года.

Представители ведомства воздерживаются от озвучивания возможных версий случившегося пожара. Единственное, они уточнили, что о сносе здания после пожара речи не идет. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ сообщили, что о причинах пожара станет известно после экспертизы, которая длится 30 дней.

В тоже время общественники склоняются к мнению, что в данном случае можно смело говорить о поджоге.

- Это место – слишком лакомый кусок в центре города, так что лично у меня сомнений в поджоге нет никаких. Про случайно брошенный окурок или воспалившийся тополиный пух – это отговорки для идиотов. Тем более, что возгорание началось в районе второго этажа, - заявил в интервью Медиакорсети авторитетный в Уфе историк и краевед Павел Егоров. - Бомжи туда не залезут, потому что со всех сторон территория огорожена. С улицы – там баннер, а с обратной стороны вдоль всех корпусов этого квартала тянется довольно высокий охраняемый железный забор на большом расстоянии от самих зданий. Чтобы попасть на территорию, нужно несколько дней согласовывать процедуру получения ключей. Ситуация очень странная и подозрительная. Надеюсь, будет проведено тщательное расследование. Могу пока только предположить, что застройщик и власти в очередной раз не сошлись при обсуждении каких-то условий сделки. Вообще искренне жаль эти дома, они ветшают с каждым годом, торчат как призраки в центре города, и никто не может решить их судьбу.

Тем временем в соцсетях пользователи также активно обсуждают происшедшее, и многие согласны, что инцидент с пожаром слишком напоминает поджог.

- Может быть, после этого пожара ситуация наконец-то сдвинется с мертвой точки. Лишь бы совсем не снесли эти дома, - беспокоятся авторы сообщений.

Медиакорсеть следит за ситуацией.