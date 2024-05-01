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Прокуратура Башкирии начала проверку после страшного пожара с погибшим ребенком

Прокуратура Башкирии начала проверку после страшного пожара с погибшим ребенком

1 мая 2024, 06:11
Фото: МЧС
Прокуратура Башкирии иницировала проверку по факту пожара в доме многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — гласит сообщение надзорного органа.
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На место трагедии выехал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков.

Напомним, в ночь на 1 мая в седе Дуван произошел пожар, унесший жизнь четырехлетнего ребенка. Пламя охватило дом многодетной семьи. Отец и один из детей также попали в больницу с ожогами и порезом.

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