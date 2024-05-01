Прокуратура Башкирии начала проверку после страшного пожара с погибшим ребенком

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — гласит сообщение надзорного органа.
На место трагедии выехал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков.
Напомним, в ночь на 1 мая в седе Дуван произошел пожар, унесший жизнь четырехлетнего ребенка. Пламя охватило дом многодетной семьи. Отец и один из детей также попали в больницу с ожогами и порезом.