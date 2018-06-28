Сносить нельзя восстановить: кто из мэров Уфы чаще других сносил памятники

Любопытные данные в своем ЖЖ приводит «Архзащита Уфы» – общественная организация Уфы по защите исторических памятников и объектов культурного наследия – сколько, начиная с 1990 года и по сегодняшний день, объектов культурного наследия и прочей старины было снесено в Уфе. Колоссальный исследовательский труд представлен в таблице ниже. Эти же данные приводит агрегатор городских новостей «Три шурупа».

Особенно это дело любопытно в контексте того, кто в определенные периоды времени руководил Уфой, то есть, при ком снос зданий, представляющих исторический и культурный интерес, носил массовый характер, а при ком не очень-то. На основе данных, подготовленных «Архзащитой Уфы», мы составили своеобразный рейтинг уфимских градоначальников по внесению вклада в уничтожение культурного наследия Уфы. Очень интересно, кто из уфимских мэров – нынешнего и некогда бывших у власти, «наворотил делов» больше. Давайте посмотрим.

Кстати, список уфимской старины, снесенной за последние годы, интересен еще и с познавательной точки зрения: читаешь и будто записался на экскурсию по старинной Уфе. И с удивлением узнаешь, что, оказывается, раньше в любимой Terra Ufa (ну интуристы же тоже этих домов уже не увидят) были такие любопытные здания, как, например, «Аптека Императорского Человеколюбивого Общества» на ул. Свердлова.

Или «Конфетная фабрика Берштейна» на ул. Пушкина. Или вот, скажем, интуристам всяко же было бы интересно посмотреть на «Корпус Городской Думы» на ул. Коммунистическая, купить за доллары немного сувениров. Или вот «Медогонный завод на усадьбе Алексеевых» на ул. Аксакова. Очень интересно было бы прогуляться между 20 кирпичными корпусами «Земской психбольницы» на ул. Владивостокская. Одни названия домов песней звучат.

Ну, хорошего помаленьку, экскурсия по некогда пока еще живым памятным красивым местечкам Уфы закончилась. Посмотрим, кто и в каком объеме нас этого всего лишил.

Фото: mkset.ru

Всего за последние 28 лет, с 1990 года, в Уфе было снесено порядка 120* объектов культурного наследия (ОКН). Больше всего старых домов было снесено при правлении Рауфа Нугуманова (градоначальник с августа 2000 года по 2003 год) и его преемника Павла Качкаева (мэр Уфы с 2003 по 2011 год): всего в районе 76 объектов на двоих, примерно поровну на каждого.

Однако учитывая, что г-н Качкаев управлял Уфой более 7 лет, а г-н Нугуманов менее 3 лет, то ему достается безусловное лидерство по сносу уфимских домов, представляющих какую-то историческую, архитектурную и прочую культурную ценность.

На третьем месте Фидус Ямалтдинов, правивший Уфой с марта 1995 года по август 2000-го. На его счету 21 снесенных зданий старины.

С большим отрывом от пьедестала отстает Михаил Зайцев, управлявший Уфой с 1992 года по март 1995-го. Во время его «мэрства» были снесены 12 ОКН.

Из пяти мест последнее достается нынешнему уфимскому градоначальнику Иреку Ялалову, который «рулит» Уфой с 2011 года по настоящее время. За почти 8 лет он пока что успел снести только 6* ОКН.

Фото: mkset.ru

Список снесённых ОКН:

1990 год: 1. Ул. Социалистическая, 12. Дом Константинова. Кирпич

1991 год: 2. Ул. Воровского, 22а. Дом Дыньковых. Камень/дерево

3. Ул. Октябрьской революции, 17/2. Постройка Чижовых. Кирпич

4. Ул. Гоголя, 13а. Флигель Духовного Училища. Камень/дерево

5. Ул. Пушкина, 112. Летний театр. Дерево

Глава Уфы – Зайцев Михаил Алексеевич.

1992 год:

6. Ул. Аксакова, 44. Дом Лосинского. Дерево

1993 год:

7. Ул. Октябрьской революции, 66. Дом Стуколкиных. Дерево

8. Ул. Октябрьской революции, 59. Дом Юдаевых. Дерево

9. Ул. Пушкина, 101 (во дворе). Дом Васильева. Дерево

10. Ул. Аксакова, 95. Гостиница «Саратов». Камень/дерево

11. Ул. Энгельса, 6. Дом Петровых. Дерево 1994 год:

12. Ул. Коммунистическая, 140. Демидовская лавка. Кирпич

13. Ул. Социалистическая, 39. Дом Поляковых (северный). Камень/дерево

14. Ул. Октябрьской революции, 61. Дом Троицкой церкви. Дерево

15. Ул. К. Маркса, 18/3. Первая телефонная станция Уфы. (дом усадеб Давыдовых). Кирпич

16. Ул. Социалистическая, 13. Дом Баканова (первый). Дерево

17. Ул. Чернышевского, 82. Дом Баканова (второй). Дерево

Фото: mkset.ru

Глава Уфы – Ямалтдинов Фидус Аглямович. 1995 год:

18. Ул. Зенцова, 40. Дом Макарова. Дерево

19. Ул. Фрунзе, 87. Дом Светловзорова. Камень/дерево

20. Ул. Коммунистическая, 63. Дом Душиных (западный). Кирпич/дерево

21. Ул. Фрунзе,34. Фундамент Воскресенского Кафедрального собора. Камень 1996 год:

22. Ул. Свердлова, 83. Аптека Императорского Человеколюбивого Общества. Камень/дерево

23. Пл. Верхнеторговая, 25. Гостиный двор. Кирп. постр. копия

24. Ул. Пушкина, 40. Конфетная фабрика Берштейна. Кирпич

25. Ул. Чернышевского, 78. Дом Сурковых. Дерево

26. Ул. Коммунистическая, 142. Дом Волковых-Афанасьевых. Кирпич 1997 год:

27. Ул. Коммунистическая, 125. Дом Лермонтовых и ворота. Камень/дерево

28. Ул. Сочинская, 43. Блохинское (IV-е приходское) училище. Кирпич

29. Ул. Пушкина, 99/1. Ляховская постройка. Кирпич

30. Ул. Коммунистическая, 51. Дом Поповых (юго-восточн.) Кирпич

31. Ул. Пушкина, 101. Дом М. М. Васильева. Кирпич 1998 год:

32. Ул. Ленина, 60. Дом Черепановых Дерево

33. Ул. Посадская, 12. Дом Щавелева(?). Кирпич

34. Ул. Пушкина, 110/в. Домик над родником в Видинеевском парке. Кирпич

1999 год:

35. Ул. Цюрупы, 26. Ночлежка. Дерево

36. Ул. Социалистическая, 41. Дом Новиковых. Кирпич/дерево

37. Ул. Энгельса, 2/1. Дом усадьбы Каминских. Камень/дерево

38. Ул. Свердлова, 69. Дом-особняк Итина. Камень/дерево

Фото: mkset.ru

Глава Уфы – Нугуманов Рауф Самигуллович. 2000 год:

39. Ул. Октябрьской революции, 40. Дом Алексеева П.А. Камень/дерево

40. Ул. Коммунистическая, 53. Корпус Городской Думы. Кирпич постр. нов. зд.

41. Ул. Чернышевского, 69/1 (во дв.). Дом Шаминых. Кирпич

42. Ул. Аксакова, 54. Дом усадьбы Алексеевых. Дерево

43. Ул. Коммунистическая, 69. Платоновские склады. Кирпич

44. Ул. Достоевского, 51 (во дворе). Дом усадьбы Н.Н. Степанова. Кирпич

2001 год:

45. Ул. Советская, 9 Дом усадьбы. Нагарёвых Кирпич постр.нов.зд.

46. Ул. Аксакова, 56 (I-й дом, во дворе). Дом усадьбы Алексеевых. Кирпич

47. Ул. Аксакова, 56 (II-й дом, во дворе). Медогонный завод на усадьбе Алексеевых. Кирпич

48. Ул. Аксакова, 56 (III-й дом, главный, по красной линии). Главный дом усадьбы Алексеевых. Кирпич

49. Ул. Аксакова, 52. Дом Сурковых. Дерево 50. Ул. Аксакова,

50. Дом Тихомировых. Дерев.

51. Ул. Октябрьской революции, 34. Дом М. С. Васильева. Дерево

52. Ул. Гоголя, 23. Дом Кобяковых. Дерево

53. Ул. Достоевского, 58. Детский сад № 26. Кирпич

54. Ул. Социалистическая, 46. Особняк Н. Н. Степанова. Камень/дерево

55. Ул. Менделеева, 160. Загородный дом Зайковых. Дерево.

56. Ул. Коммунистическая, 82. Дом Клементьева. Дерево

57. Ул. Энгельса, 35. Дом Сушкова. Дерево

58. Ул. Коммунистическая, 103а. Флигель и ворота усадьбы Сазоновых. Кирпич.

2002 год:

59. Ул. Достоевского, 66. Детский сад № 32. Дерево

60. Ул. Социалистическая, 37. Дом Бисерова (Фека). Кирпич

61. Ул. Цюрупы, 51. Особняк Фёдоровых. Камень/дерево

62. Ул. Цюрупы, 51/1. Хозяйственная постройка усадьбы Фёдоровых. Кирпич

63. Ул. Цюрупы, 53. Дом Сперанских. Дерево

64. Ул. Цюрупы, 49. Дом Фёдоровых. Кирпич

65. Ул. Чернышевского, 95/1. Дом Зайцева. Кирпич

66. Ул. Крупской, 18. Дом Корноуховых. Камень/дерево

67. Ул. Крупской, 18/2. Дом Корноуховых. Кирпич

68. Ул. Чернышевского, 95/2. Дом Зайцева. Камень/дерево

69. Ул. Достоевского, 64 (во дворе). Особняк Садовских. Кирпич

70. Ул. Фрунзе, 49. Доходный дом. Щеголевой Дерево

71. Ул. Крупской, 44. Дом Рыбочкиных. Кирпич

72. Ул. Крупской, 32. Дом Катаевых Кирпич

73. Ул. Чернышевского, 97. Дом Фёдоровых Кирпич

74. Ул.Крупской,10. Дом Озеровой. Дерево

Фото: mkset.ru

Глава Уфы – Качкаев Павел Рюрикович.

2003 год:

75. Ул. Маркса, 20-22. Доходные дома Меклера. Кирпич

76. Ул. Владивостокская, 4. 2-эт. корпус психбольницы. Кирпич

77. Ул. Социалистическая, 38. «Вспоможёнка» Дерево

78. Ул. Крупской, 8. Дом Ланцевых. Дерево 2004 год:

79. Ул. Коммунистическая, 105 б (угловой). Дом-особняк Сазоновых. Дерево

80. Ул. Социалистическая, 22. Дом-особняк Назирова. Дерево

81. Ул. Социалистическая, 30 (с др.), 32 (с др.) и ул. Кирова, 5. Усадьба Орловых (6 зданий). Камень/дерево

2005 год:

82. Ул. Маркса, 25/5 (во дворе). Дом-особняк Зайковых. Дерево. Памятник деревянного зодчества

83. Ул. Социалистическая, 16. Дом Бондаренко. Кирпич Оставлены только фасадные стенки, уничтожены все интерьеры

84. Ул. Социалистическая, 18. Дом Амирова. Кирпич

85. Ул. Социалистическая, 20. Манеж Назирова. Кирпич

86. Ул. Чернышевского, 75. Дом-особняк Бондаренко. Кирпич

2006 год:

87. Ул. Ленина, 31 (ул. Кирова, 11). Дом Бушмариных. Кирпич

88. Ул. Цюрупы, 60/1. Дом-особняк Толстых. Дерево. Жил П. П. Толстой

89. Ул. Крупской, 2. Дом Максимова (Ткачёва). Камень/дерево

90. Ул. Пушкина, 115 (ул. Новомостовая, 18). Дом Кадкиных. Дерево

2007 год:

91. Ул. Цюрупы, 46. Чижёвская больница. Камень/дерево

92. Ул. Фрунзе, 69. Дом Ляуданских. Кирпич

93. Ул. Маркса, 13. Угловая часть усадьбы Е. И. Коншиной (книжный магазин). Камень/дерево

94. Ул. Октябрьской революции, 80. Главный корпус завода Гутмана. Кирпич. В охранной зоне. От заводоуправления оставлены 2 стены

95. Ул. Ленина, 170. Лавка «Каменка». Кирпич

96. Ул. Владивостокская, 4. Корпуса Земской психбольницы (~20 домов). Кирп. Все 20 кирпичых зданий снесены в течение 2007-2011 годов

97. Ул. Фрунзе, 39 (ул. Гоголя, 16). Дом О. П. Чижёвой. Дерево

98. Ул. Ленина, 37б. Дом Патокиных. Кирпич

99. Ул. Социалистическая, 17. Дом Степановых. Камень/дерево

2008 год:

100. Ул. Социалистическая, 15/1. Дом Жуковой и Шамсутдин-ходжи (западный). Дерево. Памятник деревянного зодчества.

101. Ул. Аксакова, 47. Дом В.И. Ярчевского (южный). Дерево

102. Ул. Цюрупы, 58. Дом Сокуровых (лицевой). Дерево

103. Ул. Фрунзе, 52. Дом Хитровых (восточный). Дерево

104. Ул. Фрунзе, 50. Дом Хитровых (западный). Дерево

105. Ул. Фрунзе, 54. Дом Терегулова. Дерево

106. Ул. Аксакова, 51. Особняк Колотовых. Дерев. Памятник деревянного зодчества

107. Ул. Гоголя, 83. Дом Габовых. Камень/дерево

108. Ул. Энгельса, 2 (Детский пер.,6). Дом Каминских (главный). Дерево, жили Каминские

2009 год:

109. Ул. Аксакова, 49. Дом В. И. Ярчевского (северный). Дерево Жил В. Г. Короленко

110. Ул. Социалистическая, 15/1. Дом Жуковой и Шамсутдин-ходжи (восточный). Дерев. Памятник деревянного зодчества

2010 год:

111. Ул. Октябрьской революции, 5. Дом Деевых. Дерево. В охраняемой зоне

112. Ул. Худайбердина, 11. Дом Саломасовых. Дерево. Памятник деревянного зодчества

113. Ул. Цюрупы, 16. Дом священника Никольского (лицевой). Дерево

114. Ул. Фрунзе, 56. Усадьба Еникеевых. Дерев. Памятник деревянного зодчества

Фото: mkset.ru

Глава Уфы – Ялалов Ирек Ишмухаметович.

2011 год:

115. Ул. Фрунзе, 58. Дом Юсуповых. Дерево

116. Ул. Антонова, 29. Дом Марьина с башенкой. Камень/дерево

2012 год:

117. Ул. Фрунзе, 85. Дом Терегулова. Дерево

2013 год:

118. Ул. Новомостовая. Дом Дашковых

119. Ул. Цюрупы. Дом историка Игнатьева

2015 год:

* Данные «Архзащиты Уфы»