Неделя в Башкирии: Зауралье, новый тренер «Уфы», мундиаль и пенсии
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В понедельник мы рассказали о форуме в башкирском Зауралье, читайте подробный репортаж о том, как живет и будет развиваться это регион республики.
12 июня в Уфе накануне начала чемпионата мира по футболу в России открыли новое футбольное поле.
13 июня ФК «Уфа» наконец определился с главным тренером, Сергей Томаров подписал контракт с клубом на три года. Мы собрали мнения экспертов о нем.
14 июня правительство России представило законопроект о повышении пенсионного возраста. А сборная России порадовала болельщиков разгромной победой в первом матче ЧМ-2018.
Полное расписание чемпионата мира по футболу в России можно посмотреть здесь.
15 июня мусульмане Башкирии отметили Ураза-байрам, мы подготовили фоторепортаж с праздника.