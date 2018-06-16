Неделя в Башкирии: Зауралье, новый тренер «Уфы», мундиаль и пенсии

Медиакорсеть напоминает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник мы рассказали о форуме в башкирском Зауралье, читайте подробный репортаж о том, как живет и будет развиваться это регион республики.

12 июня в Уфе накануне начала чемпионата мира по футболу в России открыли новое футбольное поле.

13 июня ФК «Уфа» наконец определился с главным тренером, Сергей Томаров подписал контракт с клубом на три года. Мы собрали мнения экспертов о нем.

14 июня правительство России представило законопроект о повышении пенсионного возраста. А сборная России порадовала болельщиков разгромной победой в первом матче ЧМ-2018.

Полное расписание чемпионата мира по футболу в России можно посмотреть здесь.