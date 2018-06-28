В мэрии Уфы прокомментировали новое уголовное дело о 200 миллионах рублей

Сегодня, 28 июня, представители администрации Уфы дали комментарий к вчерашнему сообщению о возбуждении нового уголовного дела по факту группового мошенничества в особо крупном размере на сумм около 200 млн рублей. Ответ предоставлен после запроса Медиакорсети.

- На сегодняшний день идет следствие. Администрация города заинтересована в полном и объективном расследовании и оказывает полное содействие следствию. Давайте дождемся официальных выводов следственных органов и судебного решения, так как в конечном итоге вину определяет суд, - сообщила заместитель начальника информационно-аналитического управлении мэрии Лариса Салихова.

Напомним, как считает следствие, чиновники администрации Уфы, действуя совместно с предпринимателями в сговоре, придумали и реализовали незаконную схему, по которой земля, на которой можно строить только спортивное сооружение, изменила свое назначение. Общий ущерб бюджету, по подсчетам проверок и следствия – 188,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено Управлением МВД по Уфе по результатам проверок, проведенных Управлением ФСБ по Башкирии и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

По нашей информации, фигуранты дела в настоящее время могут изыскивать возможности, в том числе, финансовые и административные, с целью избежать уголовной ответственности.