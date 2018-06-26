В Ленинском районном суде Уфы проводится проверка после инцидента с солью

Накануне, 25 июня, широкий резонанс вызвало сообщение уфимских правозащитниц Альмиры Жуковой и Рамили Саитовой о том, что судья Ленинского суда Уфы Наиля Идиатова обсыпала белым порошком пол по контуру вокруг своего стола в зале судебных заседаний. Свое сообщение правозащитницы подкрепили фотографиями. По их словам, судья не стала пояснять смысл своих действий. Это дало ее собеседницам повод предположить, что служительница Фемиды провела в зале ссуда некий шаманский обряд с целью защитить себя от негативного влияния других участников судебных процессов.

- Дело было так: я зашла в зал заседаний и увидела, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпаны полоски соли. Я спросила судью: «Что вокруг меня насыпали?». Она не ответила. Тогда я переспросила по-другому: «Я в суд пришла или к шаману?». Она снова промолчала. Мы предположили, что таким образом она ограждалась от нас, - рассказала о происшедшем правозащитница Альмира Жукова.

Она уточнила, что намерена выступить с ходатайством о психиатрической экспертизы судьи Наили Идиатовой.

- Судьи что-то наговаривают на нас за соль, но я хочу им всем сказать, что мы не враги, мы - нормальные люди и готовы помочь в любую минуту, в любой сложной ситуации, - написала Альмира Жукова в соцсетях и привела пример, как помогала в свое время организовать достойные похороны вдовы бывшего председателя Верховного суда, с которым, по ее словам, никто не пришел проститься из коллег.

Получить оперативный комментарий по поводу инцидента с солью в Ленинском суде Уфы не удалось. В приемной пояснили, что судьи находятся на процессах и поэтому недоступны для комментариев.

Пресс-секретарь Верховного суда Башкирии Вадим Хабиров сообщил Медиакорсети, что сейчас в Ленинском суде Уфы проводится проверка после инцидента с солью. Проверку проводит само же руководство Ленинского районного суда.

- Мы также ждем результатов проверки. которая должна установить, имел ли на самом деле место такой инцидент, потому что процессор очень много проходит в судах, каждые десять минут люди заходят по разным делам. Будут проверены кадры видеокамер, - пояснил Вадим Хабиров. – Следует еще учитывать, что там был резонансный судебный процесс, связанный с заводом «Кроношпан», так что могут иметь место многие предположения относительно этого инцидента. Возможно, понадобится проверка записей видеокамер. В любом случае, мы тоже ждем результатов проверки в ближайшее время.