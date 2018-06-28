Снова непрестижный ТОП-10: Башкирия вошла в рейтинг «передозировки» мусора

Башкирия вошла в антирейтинг регионов РФ, в которых практически настал критический уровень заполняемости мусорных полигонов. Об этом сообщили «РИА Новости», сославшись на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среде Владимира Бурматова. В числе таких чересчур замусоренных регионов, по его словам, также находятся Крым, Астраханская, Калужская, Ленинградская Московская, Орловская, Тверская области, Бурятия и Кабардино-Балкарию.

Мониторинг мусорной реформы в регионах думский комитет начал в апреле, вскоре после того, как в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий раздельный сбор мусора в России и содержащий меры по стимулированию предприятий и россиян к более цивилизованному отношению к утилизации отходов.

Тем временем весной минэкологии Башкирии отобрал пять региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), с которыми заключены десятилетние контракты. Объем рынка операторов за 10 лет оценен в 46 млрд рублей, почти половину этого рынка занимает уфимская зона, оборот которой за этот период оценивается в 20,5 млрд рублей.

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