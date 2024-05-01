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Избивший подростков бизнесмен из Башкирии попросился на СВО

Избивший подростков бизнесмен из Башкирии попросился на СВО

1 мая 2024, 07:16
Фото: FreePik
Бизнесмен Рауф Габдуллин, избивший компанию подростков в Иглино, заявил о желании «искупить вину», отправившись на спецоперацию. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, предприниматель уже написал соответствующее письмо в Минобороны.

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По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда вдруг их подрезал джип. Из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. Рауф Габдуллин заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт.

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