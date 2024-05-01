Избивший подростков бизнесмен из Башкирии попросился на СВО

По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда вдруг их подрезал джип. Из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. Рауф Габдуллин заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт.