Избивший подростков бизнесмен из Башкирии попросился на СВО

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По данным телеграм-канала, предприниматель уже написал соответствующее письмо в Минобороны.
По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда вдруг их подрезал джип. Из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. Рауф Габдуллин заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт.