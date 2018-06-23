Неделя в Башкирии: ФК «Уфа», «нефтяные деньги», 700 фермеров и новые выборы

Медиакорсеть решила напомнить о том, что происходило на текущей неделе, то, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 18 июня, футбольный клуб «Уфа» провел открытую тренировку, на которой журналистам дали возможность пообщаться с новым главным тренером Сергеем Томаровым, новым членом тренерского штаба Николаем Сафрониди и с новым игроком клуба Данилом Круговым.

В этот же день Медиакорсети стало известно, что в Татышлинском районе Башкирии возбудили уголовное дело по «нефтяным деньгам». Это когда деньги, предназначенные сельхозпредприятиям, до них не доходили.

Во вторник, 19 июня, мы рассказали о ситуации в Гафурийском районе, читайте материал «Брата замминистра в Башкирии обвинили в разорении 700 фермеров».

Также мы спросили мнение депутатов различного ранга из Башкирии о том, что они думают о пенсионной реформе.

Полезно для всех - узнать, насколько вырастут коммунальные платежи с 1 июля, об этом Медиакорсеть написала в среду, 20 июня.

В этот день в Башкирии стартовала кампания по выборам депутатов Госсобрания Республики. А Медиакорсеть опросила выпускников школ, получилось интересно, почитайте статью «Школа – изнасилованная кляча».

В среду в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, и стало известно, с каким клубом в Лиге Европы сыграет ФК «Уфа».

В четверг, 21 июня, Медиакорсеть решила рассказать, как обеспечить себе хорошую пенсию, при этом рассчитывая только на себя. В Уфе появится музей истории репрессий, его организаторы обратились к неравнодушным гражданам за посильной помощью.

В пятницу, 22 июня, в Уфе прошло последнее заседание башкирского парламента пятого созыва (9 сентября пройдут выборы нового состава Госсобрания). На нем, в частности, выступил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, он рассказал о новой политике на селе.

Медиакорсети стало известно о том, что в селе Красный Яр некие люди собирали с пенсионеров деньги под видом того, что скоро будет проведен водопровод и для этого надо установить дополнительное оборудование.

Также мы рассказали, как в Уфе судебные приставы провели непонятные действия без понятых, и опубликовали видео, которое вызывает вопросы о законности их действий.