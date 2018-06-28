Башкирию опять внесли в ТОП-10 дотационных регионов России

По величине дотаций, которые Башкирия получит из федерального бюджета, наша республика попала на девятое место в десятке самых дотационных регионов страны. В текущем году наша республика должна получить из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 16,43 млрд рублей. Это на 0,64 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Хотя по сравнению с лидерами этого списка у Башкирии довольно скромные показатели. Так, самым крупным получателем дотаций стал Дагестан, который в этом году получит из федерального бюджета более 59 млрд рублей, что на 6,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году. На втором месте - Якутия с показателем в 43,94 млрд рублей. На третьем – Камчатка с показателем более 39,3 млрд руб.

Напомним, что бюджет 2017 года Башкирия выполнила с профицитом в 10 млрд рублей, а 2016 год – 12,5 млрд рублей.

Кстати, мы уже рассматривали эту тему с участием экспертов и тогда получили разные мнения по поводу включения Башкирии в число дотационных регионов страны. Так, депутат Госсобрания Башкирии, экс-министр финансов РБ Рузалия Хисматуллина посчитала, что это больше вопросов терминологии.

- Я не вижу в этом серьезной проблемы, тут больше дело в терминологии, - заявила Медиакорсети Рузалия Хисматуллина. - Если мы получаем из федерального бюджета любую поддержку – дотации, субвенции или субсидии, то это, на мой взгляд, только плюс нашей территории. И если мы из-за этого попадаем вдруг в разряд реципиентов, то это уже больше связано с методикой расчетов, которой пользуется министерство финансов. Она законодательно утверждена и едина для всех субъектов Федерации. Дотацию из федерального центра мы получаем, - это факт. Но, прежде всего, эти средства нужны, чтобы сбалансировать доходную и расходную части бюджета. И тот факт, что сумма налогов, собираемых на территории Башкирии, значительно превышает потребности республиканского бюджета, не влияет на терминологию.

Рузалия Хисматуллина для сравнения привела ситуацию с бюджетом Башкирии и муниципалитетов.

- Внутри консолидированного бюджета Башкирии практически все города и районы округа имеют статус дотационных, однако никто не видит в этом ничего критичного и не устраивает на эту тему дебатов. Так почему же, когда та же ситуация складывается на федеральном уровне, это вызывает возмущение? Лично я, как финансист, ничего страшного в этом не вижу. Не сомневаюсь, что эта ситуация просто приглянулась тем или иным политикам как аргумент в свою пользу. И если вдруг термины подкорректируют и Башкирия вернется в разряд доноров, политики найдут себе другие аргументы.

Такой же точки зрения придерживается и другой эксперт федерального уровня – заместитель главного редактора газеты «Экономика и жизнь» Георгий Осипов.

- Общий тренд понятен: декларируя федеративное государство, центр, по сути, построил унитарное, когда все деньги с регионов собираются в Москву, которая потом распределяет их по своему усмотрению. Но если приняты соответствующие законы, которым нужно следовать, о чем тут спорить?

Тут вам не Соединенные Штаты Америки, где каждый штат сам формирует свой бюджет и передает в федеральный центр столько средств, сколько нужно на реализацию делегированных ему полномочий – по внешней обороне и т.п. У нас все иначе.

Само собой, если доходы того или иного региона станут превышать расходы, их заберет центр. С учетом этого статус региона-реципиента даже комфортнее, - считает Георгий Осипов. – Если вокруг темы доноров и реципиентов появился ажиотаж, может, стоит привлечь к решению вопроса депутатов Госдумы, представляющих Башкирию? Хотя бы потому, что они разделяют ответственность за те самые методики расчетов, из-за которых может разгореться сыр-бор. Они голосовали за утверждение этих методик и, скорее всего, в тот момент не представляли возможных политических последствий такого, казалось бы, заурядного законопроекта. Если вдруг окажется, что такая ситуация ощутимо влияет на репутацию ряда регионов, может быть, пора депутатам Госдумы из разных регионов объединиться в лоббистскую платформу для пересмотра спорной методики? Пусть это станет для них информацией к размышлению. В противном случае это все напоминает местечковые пересуды, кто и сколько заработал и почему кому-то досталось больше или меньше денег.