В Уфе власти согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
Сегодня, 12:08ОбществоРустэм Башкирцев
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Профсоюзу все-таки удалось договориться с властями.
Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 12 июля с 17:30 до 19:00 на площади перед Дворцом спорта. Председатель федерации профсоюзов сообщил, что официальный ответ еще не получен, но подготовка к митингу уже началась. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.
Напомним, уведомление о проведении митинга было подано на 1 июля, но власти отказали, ссылаясь на занятость территории перед Дворцом спорта ярмаркой и предлагали профсоюзу провести его на площадь перед Дворцом культуры Химиков.
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