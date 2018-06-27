Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов

Очередное уголовное дело, которое касается чиновников уфимской администрации, возбуждено вчера, 26 июня, следственным отделом столичной полиции. На этот раз это дело по 4 части статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере». Санкцией предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

Грозить это наказание может, по версии следствия, должностным лицам администрации Уфы, а также столичным предпринимателям. Дело касается крупной сделки, имевшей место в 2015 году.

В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела (см. приложение ниже), городская администрация в феврале 2015 года продала по результатам конкурса уфимской фирме земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный в живописном районе на улице Зорге и предназначенный для строительства крытого теннисного корта. Цена сделки – 14,0 миллионов рублей.

Спустя менее года, в январе 2016 года, в кадастровую палату пришло заявление от этой фирмы, нового владельца земли, с тем, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка с «Проектирование и строительство спортивного сооружения» на «Многоквартирные и многоэтажные жилые дома». Кадастровая стоимость также была изменена – с 14 до 199,5 миллионов рублей.

Еще через месяц этот участок был продан уфимскому застройщику. По версии следствия, чиновники администрации Уфы спустя недолгое время выдали этому застройщику соответствующее разрешение на строительство, которое сейчас и ведется: возводится жилой дом с двумя секциями в 17 и 25 этажей.

Таким образом, как считает следствие, чиновники администрации Уфы, действуя совместно с предпринимателями в сговоре, придумали и реализовали эту незаконную схему, по которой земля, на которой можно строить только спортивное сооружение, изменила свое назначение. Общий ущерб бюджету, по подсчетам проверок и следствия – 188,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено Управлением МВД по Уфе по результатам проверок, проведенных Управлением ФСБ по Башкирии и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

По нашей информации, фигуранты дела в настоящее время могут изыскивать возможности, в том числе, финансовые и административные, с целью избежать уголовной ответственности.

Напомним, что это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношение чиновников уфимской администрации. В конце апреля 2018 года бывшего вице-мэра Александра Филиппова приговорили к крупному штрафу за уклонение от налогов. Правда, от наказания освободили в виду истечение сроков давности. Его же следователи следственного комитета допрашивали по скандальному делу об «афере на миллиард».

В отношении начальника земельных и имущественных отношений городской администрации возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.

Получить комментарий от администрации Уфы по факту возбуждения нового уголовного дела пока не удалось – должностные лица на связь во время подготовки материала не выходили.