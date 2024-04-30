За отопление в Башкирии будут платить до лета

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:13
Срок выставления платежей за отопление зависит от начала периода рассылки квитанции. Отопительный сезон длится восемь месяцев.Жителям одной части региона последние платежки за тепло пришли в апреле, жителям другой их опустят в почтовые ящики в мае.
— 21 муниципалитет начал рассылать жителям квитанции за отопление в сентябре, поэтому последний месяц — апрель. 38 муниципалитетов начали предъявлять счета с октября, поэтому восьмым месяцем, когда жители будут получать квитанции, станет май, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова.
Напомним, подачу тепла к концу апреля прекратили в 53 муниципалитетах республики, 10 муниципалитетов еще только планируют завершение отопительного сезона. Причина — понижение среднесуточной температуры. В Уфе отопительный сезон завершили 19 апреля.
По постановлению правительства России, отопление отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°С.