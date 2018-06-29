В Уфе предложили ввести личную ответственность авторов пенсионной реформы

С такой инициативой выступил общественник Вадим Курилов. Практически все участвующие в обсуждениях общественники, включая партию "Открытая Россия", Федерацию профсоюзов и других, категорически возражают против пенсионной реформы.

Проблему общественники видят в отсутствии работы для молодежи и пожилых людей, плохом состоянии здоровья людей преклонного возраста, что потребует увеличения средств соцстраха на оплату больничных листов и множество других насущных проблем.

Все общественники считают, что перед принятием такого закона требуется провести масштабную общественную экспертизу.

- Депутаты говорят, что они заботятся об обеспечении старости пенсионеров, но ведь это неправда! Они заботятся о пополнении бюджета за счет населения. Может быть, лучше искать другие ресурсы для пополнения бюджета? Например, реформировать систему налогообложения, чтобы уборщица и олигарх платили одинаковые 13 процентов подоходного налога? - спросил глава Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.

- Вы пеняете на то, что люди рано умирают от рака, но они умирают из-за отсутствия хорошей ранней диагностики. Откуда взять средства на финансирование медицины, если без пенсионной реформы придется из бюджета перечислять средства на пенсионное обеспечение? - задал вопрос политолог Владимир Савичев.

- Вы ссылаетесь на то, что в странах Европы и бывших странах СССР пенсионный возраст уже поднят. Но вспомните, что практически все они прошли через революции! Если вам нужны революции, продолжайте подобные непопулярные реформы, - заявила представитель "Открытой России" Зульфия Гайсина.

Жаркие споры на общественных слушаниях продолжаются.

Отметим также, что власти согласовали митинг против повышения пенсионного возраста в Уфе. Митинг состоится 12 июля с 17:30 до 19:00 на площади перед Дворцом спорта.