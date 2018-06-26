Власти Уфы отрицают версию о поджоге в Доме Видинеева

Сегодня, 26 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов прокомментировал произошедший в минувшее воскресенье в Уфе сильный пожар на объекте культурного наследия - Доме Видинеева.

Напомним, вчера многие общественники уверенно заявили, что причиной пожара является поджог, поскольку земельный участок под Домом Видинеева является лакомым куском для многих. Однако Ирек Ялалов уверенно заявил, что не стоит торопиться с выводами.

- Всем надоел этот объект. Многие подобные дома становятся сегодня местом для приключенческих игр молодежи или пристанищем для лиц без определенного места жительства. Нужно навести порядок и усилить контроль за соблюдением порядка на них, - подчеркнул мэр Уфы. - Шум, который подняли на всю Вселенную из-за этого пожара лишний раз показал, как много у нас людей, которые во всем ищут сенсацию и стараются высасывать из пальца ерунду.

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По его словам, подобные ЧП на таких объектах происходят в Уфе не впервые и всегда звучат подозрения в поджогах. Однако пока ни одна экспертиза подобные подозрения не подтвердила.

- В минувшие выходные был еще один пожар на территории завода УЗЭМИК, однако на него никто не обратил внимание и не говорил, что там был поджог, - отметил Ирек Ялалов. - Прошу прекратить пиариться на таких темах. Это надоело всем, в том числе и уфимцам. Прошу журналистов также писать про что-то другое, приходите, мы все расскажем и покажем.