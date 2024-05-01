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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Башкирии задержали осквернивших Вечный огонь подростков

В Башкирии задержали осквернивших Вечный огонь подростков

1 мая 2024, 05:44
Фото: mkset.ru
В Стерлитамаке полицейские задержали двоих подростков, справивших нужду на Вечный огонь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Вскоре после акта вандализма, по данным интернет-издания, правоохранители установили личности мальчиков. Сейчас с ними и их родителями разбираются полицейские.

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Напомним, ранее в соцсетях разлетелось видео с «шалостью» двоих детей. На кадрах видно, как двое подростков подъезжают на велосипеде к Вечному огню, после чего один из них снимает штаны и тушит пламя. Его друг в это время стоит «на стреме». Закончив начатое, подростки поспешили убраться с места преступления.

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#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Вандализм#Башкортостан#Новости Башкирии
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