В Башкирии задержали осквернивших Вечный огонь подростков

Напомним, ранее в соцсетях разлетелось видео с «шалостью» двоих детей. На кадрах видно, как двое подростков подъезжают на велосипеде к Вечному огню, после чего один из них снимает штаны и тушит пламя. Его друг в это время стоит «на стреме». Закончив начатое, подростки поспешили убраться с места преступления.