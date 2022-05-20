Отмена БИ-2, протокол на Шевчука, угрозы министру и доход депутатов Курултая Башкирии

В понедельник 16 мая в Уфе определились с арт-объектом вместо рекламной конструкции на транспортном кольце перед Центральным рынком. В конкурсе победил проект Ильи Ищенко, представляющего автономную некоммерческую организацию «Институт городского развития» с композицией “Тепло рук”.
Один из долгостроев Башкирии в понедельник вывел из себя главу Башкирии. речь идет о школе на 375 мест в Старом Сибае, которую все не могут достроить. Радий Хабиров принялся за крайние меры и пригрозил отставкой руководителю Минстроя, если школа не откроет двери 1 сентября.
Тем временем было принято решение брать средства для поддержки ДНР и ЛНР из республиканского бюджета. Деньги из регионального резервного фонда теперь могут быть направлены на оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик.
А вот с детскими выплатами, которые в марте представил россиянам Путин в марте придется потерпеть и подождать, об этом граждан попросила министр труда Башкирии Ленара Иванова, а объяснила чиновница это тем, что в ведомстве еще 28 апреля возникли проблемы с назначением пособий.
Вторник 17 мая начался с оперативки в мэрии Уфы богатой на кадровые назначения. Официально коллегам Ратмир Мавлиев представил вице-мэра по связям со СМИ, журналиста, телеведущего и шоумена Дениса Ганиева, о назначении которого было известно и ранее. Однако было и интересное назначение, свой пост после 10 лет службы покинула начальник городского отдела образования Елена Хаффазова, тут рассказали кто ее сменил.
После критики властей в Уфе не состоится концерт группы БИ-2, который должен был состояться в июне. Не так давно в Омске группа отказалась выступать из-за некоторых несогласий с площадкой, а точнее с баннерами позади сцены патриотического содержания. А еще в этот день экономист Всеволод Спивак обнаружил интересную несостыковку в закупке перелета делегации чиновников из Башкирии в Узбекистан.
Всеволод Спивак продолжил поставлять интересные новости и в среду 18 мая, так он обнаружил, что цена перелета башкирской делегации в Волгоград превышает 14 миллионов рублей, а это дороже даже чем перелет группы чиновников в Дубай.
Уфимцы не проявляют социальной и гражданской ответственности и не спешат голосовать за преображения скверов и прочих объектов в Уфе и пока всюду появляется социальная реклама с предложением проголосовать, уфимцы делать этого не торопятся. Надежда остается только на родителей, которым директивы о необходимости проголосовать педагоги спускаются напрямую.
А пока федеральные власти предлагают деньги на облагораживание Уфы, а уфимцы от подарков практически отказываются, подарки ко Дню рождения принимает Элвин Грей. В свой день рождения артист выступил перед арестантами уфимской колонии, а уже на вечернем концерте в Дворце Молодежи ему передали памятный подарок от арестантов – нарды.
19 мая одним из главных ньюсмейкеров стал рок-музыкант родом из Уфы Юрий Шевчук. На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили административный протокол за речь на концерте в Уфе. После концерта силовики оттеснили Шевчука от него и группы и час вели с ним беседу. Позже материалы дела по статье за дискредитацию ВС России поступили в Советский райсуд Уфы, а оттуда они уже перекочевали в Санкт-Петербург, по месту его жительства.
Продолжается пребывание бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова в СИЗО. По решению Советского райсуда Уфы арест экс-депутата горсовета и бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова до 22 июля. Бывшему депутату предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов, а многочисленные обманутые дольщики все еще мечтают о своих квартирах.
Тем временем в Уфе разыскивают тех, кто даже не успел совершить преступление. Речь идет о 612 призывниках, на данный момент, по предварительным оценкам, процент выполнения плана призывного плана составляет порядка 22%.
В пятницу 20 мая стало известно о том, что в Уфе под снос пойдут десятки частных домов. Сделано это будет ради будущего расширения улицы Пугачева до четырех полос. Кроме жилых домов будут снесены и нежилые здания, а сами ремонтные работы должны стартовать в июле. Сегодня же стало известно о том, что строительство участка новой федеральной трассы М-12, пролегающего по территории Башкирии начнется в текущем году.
Сегодня в Уфу вернулся ряд магазинов, ушедших после начала введения санкций в марте месяце. они сменили свои названия, сообщается, что у польских владельцев бизнеса его выкупили китайские бизнесмены.
А еще сегодня была обнародована декларация о доходах депутатов Курултая Башкирии. Больше всех из слуг народа заработал сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Денис Назаров. Кроме того узнали сколько заработали депутаты из “тройки лидеров” по доходам, а также нашли депутата, который заработал за 2021 год всего 60 тысяч рублей.