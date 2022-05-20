Сын премьер-министра Башкирии в 2021 году заработал больше всех депутатов Курултая

Сын премьер-министра Башкирии в 2021 году заработал больше всех депутатов Курултая
Сын премьер-министра Башкирии в 2021 году заработал больше всех депутатов Курултая
Вчера, 20:10ПолитикаИрина ДеревянчукФото: deloros.ru
Из декларации размещенной на сайте ведомства следует, что молодой депутат и бизнесмен в 2021 году заработал без малого 400 миллионов рублей, в то время как Лариса Назарова заработала больше сына и супруга вместе взятых.

Декларация о доходах за 2021 год появилась на сайте регионального парламента. Документ весьма объемен, ведь депутатов в Курултае немало и у большинства из них есть семьи, доход супругов, напомним, указывается в декларациях чиновников. Самым большим заработком из всех слуг народа отличился Денис Назаров, депутат от партии «Единая Россия» и сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Со своим доходом в 398 с небольшим миллионов рублей Денис Назаров оставил далеко позади всех коллег включая и спикера Курултая Константина Толкачева, чей доход составил 6,85 миллиона рублей. Примечательно, что доход Дениса Назарова возрос троекратно.

Примечателен и тот факт, что супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Лариса Назарова оставила по уровню доходов и мужа и сына далеко позади себя, задекларировав в минувшем году около 2 миллиардов рублей, а именно 1,9 миллиарда рублей. В это время как сам премьер-министр отчитался о доходе в 5,8 миллиона рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы