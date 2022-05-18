Арестанты из Уфы подарили певцу Элвину Грею нарды после его концерта в колонии

Действительно ли это подарок от благодарных сидельцев или же тонкая шутка блогера Дамира Вахитова остается только догадываться.

Фрагмент празднования дня рождения Радика Юльякшина, который артист, как и полагается, провел на сцене Дворца молодежи, попал в соцсети. Видео с именинного концерта артиста разошлось по группам. С гостинцами от арестантов, проникшихся творчеством артиста, на сцену вышел популярный блогер Дамир Вахитов. Он вручил Элвину Грею букет полевых цветов и вытащил из пакета резные нарды, на поверхности которых также изображена шахматная клетка, так что нарды можно смело назвать 2 в 1. По словам блогера, артисту их передали заключенные из ИК-3, где Грей выступил с концертом на днях. Видео: vk.com Вахитов пошутил о смелости Юльякшина с его прической выступать перед арестантами, однако Юльякшин парировал, что ему за его прическу в стенах колонии «никто ничего не сказал». После того, как артисты вдоволь посмеялись, зал устроил им бурную овацию.

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