Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама

Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама
Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама
17 мая, 09:42ПолитикаФото: Vk/Денис Ганиев
Новым вице-мэром стал шоумен Денис Ганиев, сообщил Ратмир Мавлиев на совещании в правительстве во вторник, 17 мая.

Глава городской администрации заявил, что у назначенного «большой опыт работа в масс-медиа, телевидении, радио, он знает, как эта работа организована изнутри».

Как сообщал Mkset, ранее в администрации решили усилить работу в сфере социальных коммуникаций, для этого ввели должность еще одного вице-мэра. Денис Ганиев будет взаимодействовать со СМИ, решать вопросы по подготовке к проведению 450-летия Уфы, которое отмечается в 2024 году.

Новый вице-мэр — земляк Ратмира Мавлиева. Он родился в 1982 году, окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «сварочное производство» и юрфак Башкирского госуниверситета.

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