Концерт рок-группы Би-2 отменили в Уфе после критики властей и общественников

Представители Би-2 на телефонные звонки не отвечают. В социальной сети представители рок-группы сегодня сообщили об отмене завтрашнего совместного с «Квартетом И» «Письма и песни» в Санкт-Петербурге. Его перенесли «по независящим от организатора причинам». Новую дату выступления планируют сообщить в ближайшее время, все билеты будут действительны. Коллектив пообещал ответить на вопросы по поводу остальных предстоящих концертов «чуть позже».