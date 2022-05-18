«С нас требуют 100%»: как уфимцев принуждают голосовать за благоустройство парков Уфы

Голосование за проекты по благоустройству города (парк, детскую или спортплощадку, сквер, площадь и т. д.) началось 15 апреля. Проекты-победители получат федеральное финансирование. Казалось бы, проголосовать и определить место, на которое обратят внимание и которое приведут в порядок, — в интересах горожан. Тем не менее, как накануне на совещании в мэрии признался замначальника Главархитектуры Айнур Фаткуллин, процесс идет «очень вяло».
«[Сейчас] порядка 18% проголосовавших из возможного числа голосующих. Большая просьба всем подключиться к голосованию. Это очень важно в силу того, что федеральное финансирование привлекается в том числе за счет тех мероприятий, которые мы реализуем при помощи голосования. Жители — все, кто старше 14 лет — выбирают территорию. У нас есть плановый показатель — 186 тысяч голосов по Уфе мы должны набрать», — сообщил он.
По всей видимости, на совещании таким образом озвучили проблему низкой активности уфимцев, уже известную властям. Для ее решения глава города Ратмир Мавлиев поручил первому вице-мэру Сергею Кожевникову и только что назначенному заместителю, ответственному за взаимодействие со средствами массовой информации Денису Ганиеву, усилить работу в этом направлении.
Ранее администрация, чтобы как-то простимулировать голосование, уже применила универсальный инструмент в лице армии педагогов. Произошло это, правда, не в первые дни голосования, а лишь в конце апреля. Вероятно, процесс шел не очень активно с самого начала, и спустя две недели в школьные чаты посыпались призывы «поддержать наш район» и все-таки выбрать объект для благоустройства. Чуть позже аналогичные сообщения начали рассылать и детсадовские воспитатели. А еще пару дней спустя к ним присоединились педагоги дополнительного образования (кружков и секций). С каждым днем просьбы становились все эмоциональнее.
«Очень-очень прошу проголосовать. С нас требуют 100% голосование», — умоляли воспитатели, прикладывая к сообщению два десятка смайликов со сложенными руками.
При этом выбирать нужно было конкретный указанный администрацией объект. В Октябрьском районе, к примеру, это был сквер возле театра «Нур». В Кировском сначала попросили голосовать за сквер имени Аксакова, а потом сообщили, что произошла «накладка», и выбирать следует сквер возле музея полярников имени штурмана Валериана Альбанова. При этом, как отмечают опрошенные Mkset уфимцы, в числе фаворитов нередко указаны те объекты, в которых «и так все хорошо».
Таких сообщений в каждый чат в среднем было разослано около пяти. Таким образом, имеющий двоих детей среднестатистический уфимец мог получить не менее двадцати посланий, которые в других случаях отнесли бы к спаму. Апофеоз пришелся как раз на начало недели, когда педагоги просили проголосовать «каждого родителя (маму, папу, а также родственников)» ребенка, а тех, кто это сделал, — отчитаться о проделанной работе, прислав скрины с сайта.
Вполне вероятно, что все эти ухищрения возымели некий эффект, потому что на данный момент корреспонденту Mkset не удается пройти голосование на странице в Госуслугах. Не исключено, что педагогический талант помог согнать россиян на площадку (инструменты одинаковы во всех регионах), и сейчас она просто не справляется с большим количеством запросов. Выбрать объект для благоустройства не удалось даже после многочисленных попыток.
Нежелание голосовать за благоустройство объектов говорит об огромной пропасти между населением и властью, считает социолог Арсен Нуриджанов. В нормальной ситуации, когда есть доверие к муниципалитетам, такое невозможно.
«Власть в последние годы только и делала, что била людям по рукам, когда они проявляли какую-то инициативу. В частности, вспомним пресловутые общественные слушания в городе, где принимаются те или иные судьбоносные для определенного микрорайона, улицы, города решения. И что? Мы видим, что приходят активные люди и говорят одно, а решения принимаются абсолютно противоположные. Ну походили, поняли, что плетью обуха не перебьешь. Зачем ходить? Думаю, что и в этом голосовании у власти есть какой-то приоритетный проект. Что такое какое-то благоустройство за счет федеральных средств? Во-первых, деньги выделяются достаточно большие. Во-вторых, нужно выбрать подрядчика. Видимо, он уже определен, кому надо „занес“ или пообещал занести какие-то откаты. Поэтому теперь лоббируются конкретные объекты, зная, кто их будет строить. По одному нас обмануть можно, а когда нас много, мы очень четко чувствуем обман. Люди чувствуют, что здесь есть какая-то неправда, неискренность и поэтому не хотят тратить свою энергию, свое время на, как они считают, заранее обреченное на неуспех голосование. Это результат работы властей за последние десятилетия», — прокомментировал он Mkset.
В этой ситуации кризиса доверия к власти результат в 18% проголосовавших он считает «отличным». Так или иначе, предполагает Арсен Нуриджанов, у муниципалитетов есть возможности добиться тех результатов, которые им необходимы.
Всего в уфимском списке 15 объектов, большинство из которых находятся в центре — в Кировском районе Уфа. При этом, например, в перечень по отдельности вошли пять объектов в саду имени Аксакова выставлен пять раз — то есть в конечном итоге шансы этого парка выбиться в лидеры намного выше. В списке также по одному объекту в Нижегородке, Октябрьском (Сипайлово) и Советском районах, два - в Демском. Северная часть Уфы (Калининский и Орджоникидзевский районы) представлена пятью объектами. Голосование продлится до конца мая.
P. S. К моменту публикации этой статьи корреспонденту Mkset все-таки удалось принять участие в выборе объекта для благоустройства.