Глава Минтруда попросила жителей Башкирии «потерпеть» с детскими выплатами

С начала мая в соцсетях фиксировались многочисленные жалобы жителей Башкирии на долгое ожидание или отказы в выплатах на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет. Все это время сотрудники Центра управления регионом обещали разобраться с проблемой или просили подождать, пока обращения будут обработаны. О проблеме с системой обработки информации стало известно только сейчас.