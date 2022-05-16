Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя

Причиной для этого стал долгострой — школа на 375 мест в селе Старый Сибай в Баймакском районе.
«К 1 сентября она должна быть сдана. «[Если этого не произойдет], я тогда в отношении руководителя Минстроя приму решение. Шутки кончились», — заявил глава республики на совещании в понедельник, 16 мая.
Строить учебное заведение в Старом Сибае начали в 2020 году, но так и не завершили работы. В результате дети учатся, по словам местных жителей «где попало».
Ранее премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что школу будет достраивать подрядчик, который возводил ковид-госпитали — компания «Башеврокуб».
В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Егор Родин.