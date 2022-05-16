Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя

Об этом он заявил на совещании в правительстве в понедельник, 16 мая.

Причиной для этого стал долгострой — школа на 375 мест в селе Старый Сибай в Баймакском районе. «К 1 сентября она должна быть сдана. «[Если этого не произойдет], я тогда в отношении руководителя Минстроя приму решение. Шутки кончились», — заявил глава республики на совещании в понедельник, 16 мая. Строить учебное заведение в Старом Сибае начали в 2020 году, но так и не завершили работы. В результате дети учатся, по словам местных жителей «где попало». Ранее премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что школу будет достраивать подрядчик, который возводил ковид-госпитали — компания «Башеврокуб». В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Егор Родин.

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