Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя

Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя
Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя
16 мая, 12:27ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Об этом он заявил на совещании в правительстве в понедельник, 16 мая.

Причиной для этого стал долгострой — школа на 375 мест в селе Старый Сибай в Баймакском районе.

«К 1 сентября она должна быть сдана. «[Если этого не произойдет], я тогда в отношении руководителя Минстроя приму решение. Шутки кончились», — заявил глава республики на совещании в понедельник, 16 мая.

Строить учебное заведение в Старом Сибае начали в 2020 году, но так и не завершили работы. В результате дети учатся, по словам местных жителей «где попало».

Ранее премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что школу будет достраивать подрядчик, который возводил ковид-госпитали — компания «Башеврокуб».

В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Егор Родин.

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