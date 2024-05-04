Жители Башкирии делятся фотографиями снегопада в мае

По данным Башгидрометцентра в Башкирию пришел аномальный холодный фронт. Температура опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Местами по республике заморозки на почве до -5 градусов. Людей просят воздержаться от посадки картошки и других овощей. Такая погода продержится еще несколько дней.