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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:15

По всей Башкирии прошли снегопады

Жители Башкирии делятся фотографиями снегопада в мае

4 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI

По всей Башкирии прошли снегопады

Мы собрали для вас эти снимки и комментарии.

По данным Башгидрометцентра в Башкирию пришел аномальный холодный фронт. Температура опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Местами по республике заморозки на почве до -5 градусов. Людей просят воздержаться от посадки картошки и других овощей. Такая погода продержится еще несколько дней.

Сразу в нескольких районах республики прошли снегопады.

«Такая ужасная погода, черемуха только расцвела, яблони, вишня и снег пошел. Что твориться с природой? Непонятно, аномалия за аномалией. В мае всегда было прохладно, но не снегопады же», — написал Айдар Зубаиров из Зианчуринского района.
«Прикольно конечно, снег в мае. Только убрала теплые вещи и сейчас заново придется их доставать. Муж запретил машину брать, так как она уже на летней резине, а на улице сугробы. Это прям какая-то погодная аномалия», — рассказала Алия Нигматуллина.
«Единственные кто рад снегу — это дети. Сразу вышли в снежки играть. Я сама придерживаюсь строчки известной песни, что „У природы нет плохой погоды“, поэтому не унываю. Лето все равно настанет», — прокомментировала фотографии Наиля Ишбурдина.
#Башкирия#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Заморозки
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