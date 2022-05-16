В Башкирии средства для поддержки ДНР и ЛНР будут брать из республиканского бюджета

Напомним, ранее стало известно о решении депутатов Курултая перечислить их однодневный заработок в пользу жителей Луганской народной республики. Отметим, что рядовые депутаты не получают заработную плату как таковую, источником их дохода может выступать бизнес, преподавание и др. Так, однодневный доход одного из членов Госсобрания по итогам 2020 года составил свыше 700 тысяч рублей.