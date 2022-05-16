В Башкирии средства для поддержки ДНР и ЛНР будут брать из республиканского бюджета

Бюджетные средства из регионального резервного фонда теперь могут быть направлены на оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного совещания в правительстве республики.
Сообщается, что данное постановление, вышедшее за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, было опубликовано сегодня на портале правовой информации.
Напомним, ранее стало известно о решении депутатов Курултая перечислить их однодневный заработок в пользу жителей Луганской народной республики. Отметим, что рядовые депутаты не получают заработную плату как таковую, источником их дохода может выступать бизнес, преподавание и др. Так, однодневный доход одного из членов Госсобрания по итогам 2020 года составил свыше 700 тысяч рублей.